AK Partili belediyelerden katil İsrail’in mallarına boykot adımı

"VATANDAŞLARIMIZI DUYARLI OLMAYA DAVET EDİYORUM"

Konuya ilişkin AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan tarafından yapılan açıklamada, "Soykırımcı İsrail'in işlediği insanlık dışı suçlara tepkimizi göstermek ve mazlum Filistin halkının yanında olmak için ilçe belediyelerimizin tesislerinde İsrail menşeili ürünlerin satışını durdurduk. Vatandaşlarımızı da bu konuda duyarlı olmaya ve İsrail menşeili ürünler almamaya davet ediyorum. Müslüman kardeşlerimizin acısı bizim acımızdır. Terör devleti İsrail yıllardır açık hava hapishanesine çevirdiği Gazze'de bir aydır Filistinli Müslümanlara karşı insanlık suçu işliyor. Türkiye Cumhuriyeti olarak ve Cumhurbaşkanımızın bize gösterdiği istikamet doğrultusunda her zaman mazlumun ve mağdurun yanında olmaya gayret gösteriyoruz. Bu yüzden AK Partili İlçe belediyelerimizin tamamı eli kanlı katil İsrail devletinin ürettiği ürünleri belediye tesislerine almama kararı aldı. Bu kararımızın başta CHP'li ABB Başkanı Sayın Mansur Yavaş'a ve diğer belediyelere örnek olmasını diliyorum." dedi.