Esenyurt’ta ilginç olay! Yediler içtiler hesabı ödemeden kaçtılar

Esenyurt'ta kebapçıda ziyafet çeken iki kişi 900 TL tutan hesabı ödemeden kaçtı. Konu ile ilgili işyeri sahibi, "Kanat, dürüm, tatlı, çorba, ne varsa yediler. Bize 'Karnımız aç, yemek yemek istiyoruz.' deseler sıkıntı yoktu" diye konuşurken gençlerin kaçtığı anlar ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.





Olay, dün saat 16.30 sıralarında Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi'nde bulunan bir kebap salonunda meydana geldi. İddiaya göre restorana gelen 20'li yaşlarda iki kişi masaya oturarak yemek siparişi verdi. Çorba, karışık kebap, dürüm ve tatlı yiyen şahıslar, çay içmek üzere restoranın bahçe kısmına geçti. Bir süre sonra gençlerden biri masadan kalkıp yürüyerek uzaklaşırken diğeri ise içeri gelerek tuvalete gitti.