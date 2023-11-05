Trendyol Kasım indirimi ne zaman? Trendyol 11.11 indirimleri kaç gün sürecek 2023?

- 42 bin satıcı ilk kez ihracat ile tanıştı

Açıklamaya göre, Trendyol, Türkiye'nin ihracatçı sayısına ve ihracat miktarına katkı sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. 2022 yılının başından bu yana 51 binden fazla satıcısının ihracat yapmasına imkan sağlayan Trendyol, 42 bin satıcısını ise ilk kez ihracat ile tanıştırdı. Trendyol satıcıları 2 yıllık süreçte yurt dışına 37 milyonu aşkın ürün sattı.

Trendyol kasım ayı ile birlikte satıcılarını Körfez ülkelerine de açacak. Ayrıca bu yıl kasım kampanyalarını ilk kez Almanya, Azerbaycan, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Bahreyn ve Umman'da da uygulayacak olan Trendyol, tüm satıcılarını ihracatçı yapmayı hedefliyor.

Mikro ihracat ile yurt dışına satış yapmak isteyen Trendyol satıcılarının ise satıcı paneli üzerinde mikro ihracata izin vermesi ve faturalarını buna uygun kesmesi yeterli oluyor.

Daha önce hiç ihracat yapmayan firmaların mikro ihracat yapabilmesi için tek seferlik gümrük kaydı yapma zorunlulukları bulunurken, Trendyol, satıcıları adına bu süreci kolaylaştırmak için de Ticaret Bakanlığı ile işbirliği içinde hareket ediyor.