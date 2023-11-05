Trendyol Kasım indirimi ne zaman? Trendyol 11.11 indirimleri kaç gün sürecek 2023?
"Trendyol Kasım indirimi ne zaman?" sorusu alışveriş tutkunları tarafından sorgulanıyor. Her yıl büyük heyecanla beklenen bu kampanyalar, alışveriş severlere birçok avantaj sunuyor. 2023 Kasım ayının indirimleri için gün sayarken, Trendyol'un 11.11 Süper Alışveriş Günleri merak konusu haline geldi. İşte tarihi...
"Trendyol Kasım indirimi ayın kaçında bitecek?" sorusu alışveriş tutkunları tarafından araştırılıyor. Her yıl büyük heyecanla beklenen bu kampanyalar, alışveriş severlere birçok avantaj sunuyor. 2023 Kasım ayının indirimleri için gün sayarken, Trendyol'un 11.11 Süper Alışveriş Günleri merak konusu haline geldi.
TRENDYOL KASIM İNDİRİMİ NE ZAMAN?
Black Friday, her yıl kasım ayında farklı tarihlerde kutlanır. 2023 yılının Kasım ayında da onlarca dev markalar, müşteri memnuniyetini üst düzeye çıkaracak indirimleri uygulayacak.
Trendyol Süper alışveriş günleri 7 Kasım 2023 tarihinde başlayıp 12 Kasım'da sona erecek.
TRENDYOL KASIM KAMPANYALARINI YURT DIŞINA TAŞIYOR!
AA'nın haberine göre; Trendyol bu yıl kasım kampanyalarını, Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Azerbaycan, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Bahreyn ve Umman pazarlarına da taşıyacak.
Markadan yapılan açıklamaya göre, Trendyol, bu yıl yurt dışında da kasım kampanyalarına hazırlanan binlerce iş ortağı ile 'İş Ortağı Zirvesi' etkinliğinde bir araya geldi.
Bu yıl dördüncüsü gerçekleşen etkinlikte Trendyol, Satıcı Paneli'ndeki yeni özellikleri duyurdu. Trendyol kasım ayına özel olarak, stok alımlarını destekleyerek iş ortaklarının daha fazla hacim yapmalarını sağlamak amacıyla erken ödeme özelliği ile birtakım finansal destekleri de hayata geçirdi.
-'Satıcılarımızın büyümesine önemli katkı sağlayacağız'
İş Ortağı Zirvesi'nin açılışında konuşan Trendyol Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Erdem İnan, Türkiye ve yurt dışında 30 milyondan fazla müşterileri olduğunu belirtti.
Trendyol'un yarattığı istihdam etkisinin 2 milyon kişiyi aştığını anlatan İnan, şunları aktardı:
'Kasım, satıcılarımızın işlerini büyütebildiği aynı zamanda müşterilerimizin avantajlı alışveriş imkanına sahip olduğu bir dönem. Kasım kampanyalarında Trendyol ekosistemini büyütme hedefimizle her yıl olduğu gibi bu yıl da satıcılarımızın işlerini büyütmelerine önemli bir katkı sağlayacağız. E-ticarette başarının tüm ekosisteme fayda sağlayarak, tüm ekosistemi büyüterek mümkün olacağına inanıyoruz.
Esnafları, KOBi'leri ve bu ekosistemin tüm aktörlerini içine alan kapsayıcı modeller ancak uzun vadede verimli ve başarılı olabilir. Buradan hareketle biz kampanya hacmimizin yaklaşık yüzde 95'ini satıcılarımızla birlikte yakalıyoruz. Kısa zamanda hep birlikte bir Trendyol yarattık. Gelecek 3 yıl içinde satıcılarımızla birlikte bir Trendyol daha yaratacağız. Dolayısıyla satıcılarımıza da iş hacmini kısa sürede 2 kat büyütme potansiyeli sunuyoruz.'
- 42 bin satıcı ilk kez ihracat ile tanıştı
Açıklamaya göre, Trendyol, Türkiye'nin ihracatçı sayısına ve ihracat miktarına katkı sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. 2022 yılının başından bu yana 51 binden fazla satıcısının ihracat yapmasına imkan sağlayan Trendyol, 42 bin satıcısını ise ilk kez ihracat ile tanıştırdı. Trendyol satıcıları 2 yıllık süreçte yurt dışına 37 milyonu aşkın ürün sattı.
Trendyol kasım ayı ile birlikte satıcılarını Körfez ülkelerine de açacak. Ayrıca bu yıl kasım kampanyalarını ilk kez Almanya, Azerbaycan, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Bahreyn ve Umman'da da uygulayacak olan Trendyol, tüm satıcılarını ihracatçı yapmayı hedefliyor.
Mikro ihracat ile yurt dışına satış yapmak isteyen Trendyol satıcılarının ise satıcı paneli üzerinde mikro ihracata izin vermesi ve faturalarını buna uygun kesmesi yeterli oluyor.
Daha önce hiç ihracat yapmayan firmaların mikro ihracat yapabilmesi için tek seferlik gümrük kaydı yapma zorunlulukları bulunurken, Trendyol, satıcıları adına bu süreci kolaylaştırmak için de Ticaret Bakanlığı ile işbirliği içinde hareket ediyor.
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- Trendyol Kasım indirimi ne zaman? Trendyol 11.11 indirimleri kaç gün sürecek 2023?
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