Kış geliyor! Sıcaklıklar 6 derece birden düşecek sağanak yolda! İstanbul Ankara İzmir hava durumu...

SAĞANAK YAĞIŞ YOLDA

Yapılan son değerlendirmelere göre; Güney Ege ile Bartın, Zonguldak, Bolu, Düzce, Antalya çevreleri ile Isparta'nın güney kesimleri ve Burdur'un güney ve doğusunun ile Adana'nın doğusu ve Osmaniye'nin batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.