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Kış geliyor! Sıcaklıklar 6 derece birden düşecek sağanak yolda! İstanbul Ankara İzmir hava durumu...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.11.2023 Güncelleme Tarihi: 05.11.2023
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Kış geliyor! Sıcaklıklar 6 derece birden düşecek sağanak yolda! İstanbul Ankara İzmir hava durumu...

Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte yurt genelinde hava sıcaklıkları düşmeye başladı. Diğer yandan sağanak yağışlı havalar da kendisini göstermeye başlarken Meteoroloji'den çok sayıda il için yeni uyarı geldi. Hava sıcaklıklarının 3-6 derece arası düşeceği belirtilirken, başta İstanbul olmak üzeer çok sayıda il için sağanak yağış uyarısı yapıldı. İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada yurt genelinde hava sıcaklıklarının azalacağı ve çok sayıda ilde sağanak yağışın etkili olacağı kaydedildi.

OLUMSUZLUKLARA KARŞI VATANDAŞLAR UYARILDI

Başta İstanbul olmak üzere farklı illerde de sağanak yağış beklenirken, Meteoroloji olası olumsuz durumlara karşı vatandaşları uyardı.

SAĞANAK YAĞIŞ YOLDA

Yapılan son değerlendirmelere göre; Güney Ege ile Bartın, Zonguldak, Bolu, Düzce, Antalya çevreleri ile Isparta'nın güney kesimleri ve Burdur'un güney ve doğusunun ile Adana'nın doğusu ve Osmaniye'nin batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

SİS DE ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre yağışların; Muğla çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

6 DERECE BİRDEN DÜŞECEK

Hava sıcaklığının batı kesimlerde 3 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın kuzey ve batısı ile Kıyı Ege'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 kilometre/saat) olarak esmesi bekleniyor.

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