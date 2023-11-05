Bugün toplu taşıma ücretsiz mi, saat kaça kadar geçerli? 5 Kasım Pazar İETT, metrobüs, metro, MARMARAY, vapur bedava mı?

Bugün (5 Kasım Pazar), İstanbul'da gerçekleşecek olan 45. İstanbul Maratonu öncesinde, toplu taşıma ücretsiz mi sorusu gündemde. Maraton, dünyada iki kıta arasında koşulan tek maraton organizasyonu olarak dikkat çekiyor ve bu büyük etkinlik nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak. İstanbul'da ulaşımı rahatlatmak ve katılımcıların Maraton'a kolayca ulaşabilmelerini sağlamak amacıyla, İETT, Marmaray, otobüsler, metrolar, metrobüsler ve vapurlar gibi toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup, olmayacağı merak ediliyor. Peki 5 Kasım Pazar İETT, metrobüs, metro, marmaray, vapur bedava mı?

5 KASIM İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Dünyada iki kıta arasında koşulan tek maraton olan, İstanbul Maratonu, 5 Kasım Pazar günü 45'inci kez start alacak. Cumhuriyetin 100'üncü yılının coşkusunu yaşatacak maraton 'Yüzyılın Koşusu' sloganı ile düzenlenecek.