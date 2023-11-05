Bugün toplu taşıma ücretsiz mi, saat kaça kadar geçerli? 5 Kasım Pazar İETT, metrobüs, metro, MARMARAY, vapur bedava mı?
Bugün (5 Kasım Pazar), İstanbul'da gerçekleşecek olan 45. İstanbul Maratonu öncesinde, toplu taşıma ücretsiz mi sorusu gündemde. Maraton, dünyada iki kıta arasında koşulan tek maraton organizasyonu olarak dikkat çekiyor ve bu büyük etkinlik nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak. İstanbul'da ulaşımı rahatlatmak ve katılımcıların Maraton'a kolayca ulaşabilmelerini sağlamak amacıyla, İETT, Marmaray, otobüsler, metrolar, metrobüsler ve vapurlar gibi toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup, olmayacağı merak ediliyor. Peki 5 Kasım Pazar İETT, metrobüs, metro, MARMARAY, vapur bedava mı?
Bugün (5 Kasım Pazar), İstanbul'da gerçekleşecek olan 45. İstanbul Maratonu öncesinde, toplu taşıma ücretsiz mi sorusu gündemde. Maraton, dünyada iki kıta arasında koşulan tek maraton organizasyonu olarak dikkat çekiyor ve bu büyük etkinlik nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak. İstanbul'da ulaşımı rahatlatmak ve katılımcıların Maraton'a kolayca ulaşabilmelerini sağlamak amacıyla, İETT, Marmaray, otobüsler, metrolar, metrobüsler ve vapurlar gibi toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup, olmayacağı merak ediliyor. Peki 5 Kasım Pazar İETT, metrobüs, metro, marmaray, vapur bedava mı?
5 KASIM İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
Dünyada iki kıta arasında koşulan tek maraton olan, İstanbul Maratonu, 5 Kasım Pazar günü 45'inci kez start alacak. Cumhuriyetin 100'üncü yılının coşkusunu yaşatacak maraton 'Yüzyılın Koşusu' sloganı ile düzenlenecek.
Yarış günü İBB'ye ait tüm toplu taşıma araçları ücretsiz olacak.
Marmaray hattı ise ücretsiz ulaşım araçları içerisinde yer almıyor.
AÇIKLAMA GELDİ
İETT'den yapılan açıklamada, "Metrobüs araçlarının saat 08.00'a kadar köprü geçişine izin verilecek ve daha sonrasında Metrobüs araçları 2.köprü güzergâhından Sögütlüçeşme'ye gidecektir. Maraton süresince Anadolu Yakası tarafından 15. Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinden Metrobüs seferleri yapılmayacak olup, Avrupa Yakası'ndan ise Metrobüs seferlerinin son durağı Mecidiyeköy olacaktır. Göğüs numarası ve akreditasyon kartı olan koşucular ve görevliler Pazar günü saat 17.00'a kadar İETT araçlarını ücretsiz olarak kullanabileceklerdir. Saat 12.30 itibarıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe açılacaktır." ifadeleri yer aldı.
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