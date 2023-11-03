İşte El Nino’nun Türkiye’ye geleceği tarih! İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Uzmanlardan kış uyarısı

Dr. Bozyurt, El Nino yıllarında bazen bol yağışlı ama ılıman bir kış yaşandığını, bazen ise yine bol yağışlı ancak soğuk bir kış yaşandığını belirtiyor. Bu yıl için yapılan modeller, özellikle kasım ve sonrası için Türkiye için soğuk ve yoğun kar yağışlı günlerin beklendiğini gösteriyor.