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İşte El Nino'nun Türkiye'ye geleceği tarih! İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Uzmanlardan kış uyarısı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.11.2023 Güncelleme Tarihi: 03.11.2023
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İşte El Nino’nun Türkiye’ye geleceği tarih! İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Uzmanlardan kış uyarısı

Son dakika haberleri... Meteoroloji uzmanları, kasım ayındaTürkiye'yi etkisi altına alacak ciddi bir soğuk hava dalgasının yaklaştığına dikkat çekti. Birçok il için tarih veren uzmanlar, İstanbul içinde uyarıda bulundu.

El Nino'nun Türkiye'de yol açtığı kavurucu sıcaklıklardan sonra, şimdi Türkiye'nin El Nino kışına hazırlandığı bildiriliyor. Uzmanlar, El Nino etkisi altındaki kış mevsiminin kar yağışı getirebileceğini tahmin ediyorlar. Halk arasında "Kar ne zaman yağacak?" sorusu merak konusu olurken, uzmanlar bu yılın geçmiş yıllara göre daha soğuk ve yoğun kar yağışlı olabileceği konusunda uyarılarda bulunuyorlar.

BU KIŞ EL NİNO GELİYOR!

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi ve İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt, El Nino etkisi altındaki yıllarda Türkiye'nin bol yağış aldığını belirtiyor.

Dr. Bozyurt, El Nino yıllarında bazen bol yağışlı ama ılıman bir kış yaşandığını, bazen ise yine bol yağışlı ancak soğuk bir kış yaşandığını belirtiyor. Bu yıl için yapılan modeller, özellikle kasım ve sonrası için Türkiye için soğuk ve yoğun kar yağışlı günlerin beklendiğini gösteriyor.

7-10 KASIMDA BAŞLAYACAK!

Dr. Bozyurt, 7-10 Kasım arasında Türkiye'de çok ciddi bir soğuk hava kütlesi beklediğini ve bu soğuk hava sisteminin kar yağışı getirebileceğini açıklıyor. Ardından ise yoğun yağışların Aralık ayından itibaren beklediğini ifade ediyor.

Ocak ve şubat aylarında da deniz etkili kar yağışlarının olasılık dahilinde olduğunu belirtiyor.

Ancak İstanbul ve çevresinde Aralık ayına kadar çok fazla yağış beklenmiyor. Aralıktan itibaren yoğun yağışlar beklendiğini ifade ediyor.

Ayrıca karın su tutma kapasitesinin yüksek olduğunu, kar erimelerinin su kaynaklarına katkı sağladığını ve toprak verimliliğini artırdığını belirtiyor.

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