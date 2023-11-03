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Son dakika: Mecidiyeköy'de 'şüpheli paket' alarmı! Bomba imha ekibi sevk edildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.11.2023 Güncelleme Tarihi: 03.11.2023
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Son dakika: Mecidiyeköy’de ’şüpheli paket’ alarmı! Bomba imha ekibi sevk edildi

Son dakika haberleri... Şişli'deki Mecidiyeköy metrobüs durağı, şüpheli paket olduğu gerekçesiyle boşaltıldı. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Bomba imha uzmanları tarafından fünye ile patlatılan çöp poşetinin içinden hırdavat çıktı.

Şişli Mecidiyeköy metrobüs durağındaki, şüpheli paket, bomba imha uzmanları tarafından fünye ile patlatıldı.

Şüpheli olduğu değerlendirilen çöp poşetinin içinden hırdavat malzemeleri çıktı. Çöp poşetinin kontrollü olarak patlatıldığı anlar, kameraya yansıdı.

Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

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