03 Kasım 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri 5 aracı hurdaya çeviren 14 yaşında çocuğu ağır yaralayan sürücü kayıplara karıştı

5 aracı hurdaya çeviren 14 yaşında çocuğu ağır yaralayan sürücü kayıplara karıştı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 03.11.2023 Güncelleme Tarihi: 03.11.2023
ABONE OL
5 aracı hurdaya çeviren 14 yaşında çocuğu ağır yaralayan sürücü kayıplara karıştı

Aksaray’da 5 araca çarpıp hurdaya çeviren ve 1 çocuğun ağır yaralanmasına neden olan kamyonet sürücüsü olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Kazada ağır yaralanan 14 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı

Aksaray'da akşam saatlerinde Hacılar Harmanı Mahallesi 50. Cadde üzeri Galericiler Sitesi Kavşağı'nda 5 araca çarpıp hurdaya çeviren ve 1 çocuğun ağır yaralanmasına neden olan kamyonet sürücüsü olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

Edinilen bilgiye göre, yolun karşısındaki galeriden diğer galeriye plakasız kamyoneti götüren kimliği belirlenemeyen sürücü, yolun karşısına geçtiği esnada seyir halindeki Mert A. (23) idaresindeki 68 ACK 938 plakalı otomobile çarptı. Çarptığı otomobili de sürükleyerek kontrolden çıkan kamyonet park halindeki 4 ayrı otomobile çarparak durabildi.

Kaza sonrası kamyonetten inerek kaçan sürücü kayıplara karışırken otomobilde yolcu olarak bulunan 14 yaşındaki Alper A. ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralı çocuğu ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırırken çocuğun sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazada kamyonetin çarptığı 5 otomobil hurdaya dönerken polisin geniş çaplı inceleme yaptığı kazayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Öte yandan polis ekipleri kaçan sürücünün peşine düştü.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA