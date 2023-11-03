5 aracı hurdaya çeviren 14 yaşında çocuğu ağır yaralayan sürücü kayıplara karıştı

Aksaray'da akşam saatlerinde Hacılar Harmanı Mahallesi 50. Cadde üzeri Galericiler Sitesi Kavşağı'nda 5 araca çarpıp hurdaya çeviren ve 1 çocuğun ağır yaralanmasına neden olan kamyonet sürücüsü olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.