Kooperatif dolandırıcılığı nedir, ne anlama geliyor? Kooperatif ne demek? Banu Parlak dolandırıcılık son dakika!

Kooperatif dolandırıcılığı nedir, ne anlama geliyor sorusunun cevabı merak ediliyor. Fenomen Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın dolandırıcılık suçundan gözaltına alınmasının ardından şarkıcı ve sosyal medya fenomeni Banu Parlak da kooperatif dolandırıcılığından gözaltına alındı. Peki kooperatif dolandırıcılığı ne demek? İşte konuya ilişkin tüm merak edilenler...

Dilan Polat'la yaşadığı polemikle ve iş yerlerine yapılan silahlı saldırılarla gündeme gelen şarkıcı ve sosyal medya fenomeni Banu Parlak, İstanbul Havalimanı'na giderken uygulama noktasında durduruldu. Burada GBT kontrolü yapılan Banu Parlak'ın kooperatif dolandırıcılığı suçundan Küçükçekmece 2. Sulh Ceza Hakimliğince hakkında arama kararı olduğu görüldü.