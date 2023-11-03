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Kooperatif dolandırıcılığı nedir, ne anlama geliyor? Kooperatif ne demek? Banu Parlak dolandırıcılık son dakika!

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.11.2023 Güncelleme Tarihi: 03.11.2023
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Kooperatif dolandırıcılığı nedir, ne anlama geliyor? Kooperatif ne demek? Banu Parlak dolandırıcılık son dakika!

Şarkıcı ve sosyal medya fenomeni Banu Parlak, kooperatif dolandırıcılığı suçundan gözaltına alındı. Parlak, işlemleri için Gaziosmanpaşa Adliyesi’ne sevk edilirken vatandaşlar kooperatif dolandırıcılığına ilişkin detayları araştırıyor. Peki kooperatif dolandırıcılığı nedir, ne anlama geliyor? İşte detaylar...

Kooperatif dolandırıcılığı nedir, ne anlama geliyor sorusunun cevabı merak ediliyor. Fenomen Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın dolandırıcılık suçundan gözaltına alınmasının ardından şarkıcı ve sosyal medya fenomeni Banu Parlak da kooperatif dolandırıcılığından gözaltına alındı. Peki kooperatif dolandırıcılığı ne demek? İşte konuya ilişkin tüm merak edilenler...

Dilan Polat'la yaşadığı polemikle ve iş yerlerine yapılan silahlı saldırılarla gündeme gelen şarkıcı ve sosyal medya fenomeni Banu Parlak, İstanbul Havalimanı'na giderken uygulama noktasında durduruldu. Burada GBT kontrolü yapılan Banu Parlak'ın kooperatif dolandırıcılığı suçundan Küçükçekmece 2. Sulh Ceza Hakimliğince hakkında arama kararı olduğu görüldü.

Bunun üzerine gözaltına alınan Parlak işlemleri için Gaziosmanpaşa Adliyesi ek hizmet binasına sevk edildi. Öte yandan Parlak, bugün sosyal medya hesabından Dilan Polat'ın gözaltı görüntüleriyle akay ettiği anlara ait görüntüleri paylaşmıştı.

KOOPERATİF DOLANDIRICILIĞI NE DEMEK?

158 inci maddede, tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında; kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında, serbest meslek sahibi kişiler tarafından, mesleklerinden dolayı kendilerine duyulan güvenin kötüye kullanılması suretiyle suçun işlenmesi, daha ağır cezayı gerektiren nitelikli hal olarak kabul edilmiştir.

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