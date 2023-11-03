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3 AYLAR BAŞLANGIÇ TARİHİ! Dini günler takvimi 2024: Ramazan ve Kurban bayramı ne zaman?

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.11.2023
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3 AYLAR BAŞLANGIÇ TARİHİ! Dini günler takvimi 2024: Ramazan ve Kurban bayramı ne zaman?

"Kurban Bayramı ne zaman?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. İslam aleminde yeni yıl öncesi en çok araştırılan konulardan biri de Ramazan ve Kurban Bayramı tarihi oldu. Peki, Ramazan ayı ne zaman başlıyor. İşte, 2024 dini günler takvimi!

Üç aylar başlangıç tarihi merak konusu oluyor. Hicri takvime göre başlayan ve her yıl 29 gün idrak edilen Ramazan ayı hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, Kurban Bayramı ne zaman? İşte, 2024 dini günler takvimi!

3 AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Mübarek Üç Aylar 12 Ocak 2024 tarihinde başlayacak.

RAMAZAN VE KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2024 yılının ilk kandil gecesi Regaip Kandili 11 Ocak tarihinde Ramazan ayı başlangıcı 11 Mart tarihinde, Ramazan Bayramı 10 Nisan, Kurban Bayramı ise 16 Haziran tarihine denk geliyor.

2024 TATİL GÜNLERİ TAKVİMİ

🗒🗓Ocak Pazartesi: Yılbaşı

🗒9 Nisan Salı: Ramazan Bayramı arifesi

🗒10 Nisan Çarşamba, 11 Nisan Perşembe ve 12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı

🗒23 Nisan Salı: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

🗒1 Mayıs Çarşamba: İşçi Bayramı

🗒19 Mayıs Pazar: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

🗒15 Haziran Cumartesi: Kurban Bayramı arifesi

🗒16 Haziran Pazar, 17 Haziran Pazartesi, 18 Haziran Salı ve 19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı

🗒15 Temmuz Pazartesi: Demokrasi ve Milli Birlik Günü

🗒30 Ağustos Cuma: Zafer Bayramı

🗒 29 Ekim Salı: Cumhuriyet Bayramı

🗒Yılbaşı 1 Ocak Pazartesi: Hafta sonu ile birlikte 3 gün

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