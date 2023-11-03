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Ankara'da tarihi eser kaçakçılarına geçit yok: Milyon dolarlık eserler ele geçirildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.11.2023 Güncelleme Tarihi: 03.11.2023
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Ankara’da tarihi eser kaçakçılarına geçit yok: Milyon dolarlık eserler ele geçirildi

Başkent'te tarihi eserlerin bulunduğu ikamet ve depoya baskın düzenleyen Ankara emniyeti, Roma, Bizans, Antik Yunan, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait milyonlarca dolar değerindeki 4 bin 212 adet altın, gümüş ve bronz sikke ile 893 adet tarihi eser niteliğinde obje ile tabanca ele geçirdi.

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