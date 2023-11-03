İstanbullular dikkat! Kuvvetli sağanak yağış ve fırtına geliyor! Meteoroloji ve AKOM saat vererek uyardı...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'dan başta İstanbul olmak üzere çok sayıda ile sağanak yağış ve fırtına uyarısı geldi. Özellikle İstanbul'da yarın akşam saatlerinden itibaren şehir genelinde fırtına ve kuvvetli sağanak yağış beklenirken olası olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı. İşte detaylar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM tarafından yapılan açıklamada yurt genelinde hava sıcaklıklarının bir miktar düşeceği ve başta İstanbul olmak üzere çok sayıda ilde sağanak yağış ve fırtınanın etkili olacağı belirtildi.
GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK GELİYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın akşam saatlerinde kuzeybatı kesimlerde görülecek sağanak ve gök gürültülü yağışların Trakya kesimi, Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor.
RÜZGAR DA ETKİLİ OLACAK
Rüzgarın yarın sabah saatlerinden sonra Marmara'nın kuzey ve batısı ile Kıyı Ege'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde, Trakya kesimi ile Çanakkale çevrelerinde yer yer kısa süreli kuvvetli ve tam fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
OLASI OLUMSUZLUKLAR KARŞI TEDBİR ÇAĞRISI
Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.
BİR UYARI DA AKOM'DAN
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yarın akşam saatlerinden itibaren kentte fırtına ve kuvvetli sağanak beklendiğini bildirdi.
İBB AKOM'dan yapılan açıklamada, lodosun bugün öğle saatlerinde etkisini artıracağı, sıcaklıkların 23 derece civarında seyredeceği belirtildi.
Lodos yönlü rüzgarın yarın öğle saatlerinden sonra şiddetini daha da arttırması (40-60km), akşam saatlerinden itibaren de kısa süreli hamlelerle kuvvetli fırtına şeklinde (50-80km/s) etkili olmasının beklendiği aktarılan açıklamada, fırtınayla kısa süreli kuvvetli gök gürültülü sağanak geçişi yaşanmasının öngörüldüğü kaydedildi.
Açıklamada, pazar günü ise sabahın erken saatlerinden itibaren kentte güneşli havanın hakim olacağı, sıcaklığın da 21-24 derece aralığında seyredeceğinin tahmin edildiği bildirildi.
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