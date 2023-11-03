HAC KESİN KAYIT BAŞVURUSU: 2024 Hac kesin kayıt nasıl yapılır, ücreti ne kadar? turkiye.gov.tr hac işlemleri...

HAC KESİN KAYIT İŞLEMLERİ 2024! Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2024 Hac kurasının 2 Kasım Perşembe günü çekildi. Kurada ismi açıklanan adaylar, kesin kayıt işlemlerini gerçekleştirecekler. Peki Hac kesin kayıt nasıl yapılır, ücreti ne kadar, kaç TL? Kayıt ücreti nereye yatırılır? İşte, tüm detaylar...