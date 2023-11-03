HAC KESİN KAYIT BAŞVURUSU: 2024 Hac kesin kayıt nasıl yapılır, ücreti ne kadar? turkiye.gov.tr hac işlemleri...
"Hac kesin kayıt ne zaman yapılacak?" sorusunun cevabı araştırılmaya devam ediyor. 2 Kasım 2023 tarihinde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen Hac kuraları tamamlandı. Bu önemli adımın ardından, isimleri kura sonuçlarında yer alan hacı adayları, kesin kayıt işlemlerini e-Devlet üzerinden tamamlayacaklar. İşte, e-Devlet hac kesin kayıt işlemleri...
HAC KESİN KAYIT İŞLEMLERİ 2024! Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2024 Hac kurasının 2 Kasım Perşembe günü çekildi. Kurada ismi açıklanan adaylar, kesin kayıt işlemlerini gerçekleştirecekler. Peki Hac kesin kayıt nasıl yapılır, ücreti ne kadar, kaç TL? Kayıt ücreti nereye yatırılır? İşte, tüm detaylar...
HAC KESİN KAYIT NE ZAMAN YAPILACAK?
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2024 Hac kurası ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.
Ali Erbaş, "Milyonlarca kardeşimizin hasretle beklediği Hac kurasını Diyanet İşleri Başkanlığımızda gerçekleştireceğiz" ifadesine yer verdi.
Kesin kayıt işlemlerinin ne zaman yapılacağı açıklanmadı. Kesin kayıt tarihi belli olduğunda haberimizde yer vereceğiz.
HAC KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Kura sonuçları 2 Kasım Perşembe günü saat 21.00'den itibaren e-Devlet'ten ilan edildi.
Kurada isimleri çıkan hacı adayları kesin kayıt işlemlerini yine e-Devlet üzerinden tamamlayacak.
Geçen yıl ilk kafile 28 Mayıs'ta kutsal topraklara uğurlandı. Yaklaşık 85 bin kişi hac ibadetini yerine getirdi.
KESİN KAYITLAR NE ZAMAN ALINACAK?
Hacca gitmeye hak kazanan adaylar için kesin kayıt işlemleri 6-24 Kasım tarihleri arasında alınacak.
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