2024 HAC FİYATLARI: Hac ücretleri belli oldu mu, ne kadar, kaç TL? 1,2,3 kişilik konaklama ücretleri...
Hac kuraları için beklenen gün geldi. Kura çekim sonuçlarını bekleyen binlerce kişi, "Hac ücretleri ne kadar, kaç TL oldu?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, Hac kontenjanları belli oldu mu? İşte, 2024 yılı hac konaklama ücretleri...
2024 Hac fiyatları ve kontenjanlarıyla ilgili bilgiler, hacı adayları için büyük önem taşıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2024 hac kurasının 2 Kasım'da çekileceği ve sonuçların aynı gün saat 21.00'den itibaren e-Devlet üzerinden öğrenilebileceği açıklaması, adayların beklediği önemli bir duyuru olarak kayda geçti. Peki, hac ücretleri ne kadar oldu 2024?
2024 HAC FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?
2024 yılı için Hac fiyatları henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin bilgi geldiği taktirde haberimizde yer verilecektir. Öte yandan, 2023 yılı Hac kontenjanı ise 65 yaş üstü dahil olmak üzere 83 bin 430 olarak belirlenmişti.
Hac ibadeti fiyatları, Suudi Arabistan'ın resmi para birimi olan Riyal cinsinden tespit ediliyor. Hac fiyatları her yıl kişi başı ortalama 20 bin riyal ile 40 bin riyal arasında değişiklik göstermektedir.
1 KİŞİLİK KONAKLAMA ÜCRETİ
*2 KİŞİLİK ODA 26.000 SAR (Riyal)
*3 KİŞİLİK ODA 24.000 SAR (Riyal)
*4 KİŞİLİK ODA 22.000 SAR (Riyal)
*00-02 YAŞ ARASI BEBEK (0-24 AY) 2-3-4 KİŞİLİK ODA 7.200 SAR
*03-07 YAŞ ARASI ÇOCUK (25-72 AY) 2-3-4 KİŞİLİK ODA 13.500 SAR
*07-12 YAŞ ARASI ÇOCUK (73-144 AY) 2-3-4 KİŞİLİK ODA 14.850 SAR
HAC KURALARI NASIL YAPILACAK?
Türkiye'de hac ibadeti için kayıt yaptıranların merakla beklediği hac kurası Diyanet İşleri Başkanlığında bilgisayar ortamında ve noter huzurunda çekilecek.
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