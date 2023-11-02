Annesini 8 yerinden bıçaklamıştı! Mahkemede kan donduran sözler: Allah rızası için öldürmeye çalıştım





"OLAY GÜNÜ AŞIRI DERECEDE UYUŞTURUCU ALMIŞTIM"

Savunması için söz hakkı verilen İ.A. ise "Olay günü aşırı derecede uyuşturucu almıştım ve krize girmiştim. Böyle bir suçtan dolayı karşınıza çıkmaktan çok pişmanım ve utanç duyuyorum. 'Seni tanımıyorum, şeytansın, mehdi' gibi şeyleri de söylediğimi hatırlamıyorum. 'Allah istedi' diye bir şey de demedim. Tahliyemi istiyorum" ifadelerini kullandı.