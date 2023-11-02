Annesini 8 yerinden bıçaklamıştı! Mahkemede kan donduran sözler: Allah rızası için öldürmeye çalıştım
Bolu'da annesini 8 yerinden bıçaklayarak yaralayan uyuşturucu bağımlısı 33 yaşındaki İ.A'nın yargılanmasına başlandı. Duruşmada okunan sanığın iddianamedeki ifadesinde, "Buradan çıktığım ilk an annemi öldüreceğim. Acıma duygum yok. Bu olaydan dolayı pişman değilim ve zevkle yaptım" dediği öğrenildi. İşte kan donduran olayın detayları...
Olay, mayıs ayında Avdullar köyünde meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu bağımlısı İ.A. (33) annesi F.A.'yı (56) 8 yerinden bıçakladı. Olay anında yaralı anne, uyuşturucu bağımlısı oğlunun elinden zor kurtuldu. Evden 'Beni kurtarın' diyerek çıkan F.A., akrabası tarafından hastaneye götürülürken, yol üzerinde ambulansa bindirilerek hastaneye sevk edildi. Olay sonrasında gözaltına alınan saldırgan İ.A. ise tutuklandı.
"BU OLAYDAN DOLAYI PİŞMAN DEĞİLİM VE ZEVKLE YAPTIM"
Hakkında "Üst soya karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan dava açılan sanık İ.A.'nın Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına başlandı. Duruşmada sanığın iddianemede yer alan ifadesi okundu. İ.A.'nın iddianameye yansıyan ifadesinde, "Annemi bilerek ve isteyerek bıçakladım. Evde başka kimse yoktu. Allah rızası için annemi öldürmeye çalıştım. Öldürmeye teşebbüs ettiğim kişi annem değil şeytandı. Buradan çıktığım ilk an annemi öldüreceğim. Acıma duygum yok. Bu olaydan dolayı pişman değilim ve zevkle yaptım" dediği öğrenildi.
"OLAY GÜNÜ AŞIRI DERECEDE UYUŞTURUCU ALMIŞTIM"
Savunması için söz hakkı verilen İ.A. ise "Olay günü aşırı derecede uyuşturucu almıştım ve krize girmiştim. Böyle bir suçtan dolayı karşınıza çıkmaktan çok pişmanım ve utanç duyuyorum. 'Seni tanımıyorum, şeytansın, mehdi' gibi şeyleri de söylediğimi hatırlamıyorum. 'Allah istedi' diye bir şey de demedim. Tahliyemi istiyorum" ifadelerini kullandı.
ANNE YÜREĞİ DAYANMADI
Duruşmaya katılan mağdur anne F.A. ise öz oğlundan davacı olmadığını belirterek, "Kendisi benim oğlum olur. Olay akşamı aşırı derecede uyuşturucu kullanmış. Bu olayı bilinçli olarak yapmamıştır. Savcılıkta verdiğim ifadem doğrudur. Bana 'Şeytansın. Allah'ın emriyle yaptım. Sen benim annem değilsin' gibi cümleler kurdu. Kendisinden davacı değilim. Her şeyi uyuşturucunun etkisi altında yaptığını tahmin ediyorum. Olaydan kaçarak kurtuldum. Belki de ölecektim" diyerek başından geçenleri anlattı.
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