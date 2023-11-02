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Tekirdağ'da tarihi eser operasyonu: İncil ele geçirildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.11.2023
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Tekirdağ’da tarihi eser operasyonu: İncil ele geçirildi

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çerkezköy ilçesinde tarihi bir İncil ele geçirildi. Olayla ilgili ev sahibi gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekiplerce yapılan çalışmalarda Çerkezköy Gültepe Mahallesinde bir şahsın ikametgah ve eklentisinde yapılan aramada, 1 adet tarihi eser niteliğinde İncil ele geçirildi.

Olayla ilgili ifadesi alınan şahıs serbest bırakıldı.

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