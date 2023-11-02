İstanbul’daki toplu taşımalarda yeni sorun! Köpekle otobüse binmeye çalışınca ortalık karıştı

Çekmeköy'de İETT otobüsüne, tasmasız ve ağızlıksız köpeğiyle binmeye çalışan bir kişi ile otobüste bulunan yolcular arasında tartışma çıktı. Uzun süre şoför ve yolcularla tartışan vatandaş otobüsten inmedi.



Olay, Taşdelen Mahallesi'nde Cumhuriyet köyü- Ümraniye arasında sefer yapan 138 numaralı İETT otobüsünde meydana geldi.