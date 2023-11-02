02 Kasım 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'daki toplu taşımalarda yeni sorun! Köpekle otobüse binmeye çalışınca ortalık karıştı

İstanbul'daki toplu taşımalarda yeni sorun! Köpekle otobüse binmeye çalışınca ortalık karıştı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.11.2023 Güncelleme Tarihi: 02.11.2023
ABONE OL
İstanbul’daki toplu taşımalarda yeni sorun! Köpekle otobüse binmeye çalışınca ortalık karıştı

Çekmeköy'de İETT otobüsüne, tasmasız ve ağızlıksız köpeğiyle binmeye çalışan bir kişi ile otobüste bulunan yolcular arasında tartışma çıktı. Uzun süre şoför ve yolcularla tartışan vatandaş otobüsten inmedi.

Çekmeköy'de İETT otobüsüne, tasmasız ve ağızlıksız köpeğiyle binmeye çalışan bir kişi ile otobüste bulunan yolcular arasında tartışma çıktı. Uzun süre şoför ve yolcularla tartışan vatandaş otobüsten inmedi.

Olay, Taşdelen Mahallesi'nde Cumhuriyet köyü- Ümraniye arasında sefer yapan 138 numaralı İETT otobüsünde meydana geldi.

Yolcu almak için duran otobüse, kucağında tasması ve ağızlığı olmayan köpeğiyle binmek isteyen vatandaş ile şoför arasında tartışma çıktı.

Tartışmaya otobüste bulunan vatandaşlar da katıldı. Yolcular ve şoför, kucağında köpek bulunan vatandaşın otobüsten inmesini istedi.

Uzun süren tartışmanın ardından köpeğin sahibi otobüsten inmeyi kabul etmedi. Otobüste yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA