MERNİS nedir? Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi adresi ne demek? Boş konuta adres bildirimi nereden, nasıl yapılır?
MERNİS (Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi), Türkiye'de nüfus ve vatandaşlık işlemlerini yönetmek amacıyla kullanılan kapalı bir devre sistemi olarak önemli bir rol oynamaktadır. MERNİS, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen bir sistem olup, vatandaşların nüfus kayıtları, kimlik belgeleri ve benzeri işlemleri için kullanılır. Peki MERNİS adresi nedir? Boş konuta adres bildirimi nereden, nasıl yapılır?
Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS), Türkiye Cumhuriyeti'nin temel ve stratejik projelerinden biri olarak kabul edilen bir bilişim teknolojileri altyapısıdır. Bu sistem, kağıt tabanlı nüfus kayıtlarını modernize ederek elektronik ortama aktarır ve merkezi bir veritabanında güvenli bir şekilde saklar. İşte konuya ilişkin tüm detaylar...
MERNİS projesi ile birlikte;
Nüfus kayıtları Merkezi bir veri tabanında tutulmaya başlanmıştır
Nüfus kütüklerinde kayıtlı tüm vatandaşlarımıza T.C. kimlik numarası verilmiştir.
T.C. kimlik numarası ile birlikte kişinin doğumundan itibaren yapılan tüm işlemler ortak bir numara ile yürütülmeye başlanmıştır,
81 il ve 973 ilçe nüfus müdürlüğü ile on-line (çevrimiçi) bağlantı kurulmuştur.
Nüfus istatistiklerinin sağlıklı bir şekilde elde edilmesini sağlamıştır
Kişilerin nüfusa kayıtlı oldukları yere bakılmaksızın bulundukları yerin nüfus müdürlüğünden anında hizmet almaları sağlanmıştır.
BOŞ KONUTA ADRES BİLDİRİMİ NASIL YAPILIR?
Merkezi Nüfus İdaresi Sisteminde (MERNİS) yapılan incelemede, işlem anında, bildirime konu olan adreste kayıtlı kişi bulunmadığı tespit edilirse, o adres ''boş adres'' olarak tanımlanmaktadır. Boş adrese adres bildiriminde herhangi bir belge talep edilmez ve ilgilinin bildirimi yeterlidir. Genel kural budur.
Ancak, sık karşılaşılan bir durum olmamakla beraber, bildirime konu adresin sistemde "inşaat" olarak tanımlı olması gibi, adresteki konuta/binaya ilişkin özel durumlar söz konusu ise nüfus müdürlükleri bilgi ve belge isteyebilirler. İşlemlerin sağlıklı ve güvenli şekilde yapılabilmesi için gerekmediği sürece kırtasiyeciliğe girmemeye özen gösteriyoruz.
e-Devlet Kapısından, "Adres Değişikliği Bildirimi (Boş Konuta)" hizmetini kullanarak elektronik imza, mobil imza veya SMS ile doğrulama yöntemlerinden biriyle işleminizi yapabilirsiniz.
Nüfus personeli tarafından özellikle incelenmesi ve değerlendirilmesi gereken durumlar varsa, mağduriyet yaşanmaması bakımından e-Devlet sizi ilçe nüfus müdürlüğüne yönlendirecektir.
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