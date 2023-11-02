3 milyonluk vurgun 15 dakika sürdü! Kuyumcu soyan hırsızlar böyle yakalandı





Araçta yapılan aramada kar maskesi, eldiven, çalıntı ziynet eşyaları, ruhsatsız 2 tabanca ve 18 mermi ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerden A.E. hakkında 18 yıl 1 ay 22 gün, U. A. hakkında ise 25 yıl 4 ay 30 gün kesilmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Polisteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasına, yakalanma anları ise mobese kameralarına yansıdı.



Şüphelilerin polisteki ifadesinde, bu kadar kısa sürede yakalanmalarına şaşırdıklarını söyledikleri belirtildi.

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