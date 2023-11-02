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3 milyonluk vurgun 15 dakika sürdü! Kuyumcu soyan hırsızlar böyle yakalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.11.2023 Güncelleme Tarihi: 02.11.2023
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3 milyonluk vurgun 15 dakika sürdü! Kuyumcu soyan hırsızlar böyle yakalandı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, kuyumcu dükkanından toplam 3 milyon lira değerindeki ziynet eşyası çalıp kaçmak isterken 15 dakikada içinde yakalanan maskeli 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Öte yandan şüphelilerin polisteki ifadesinde, bu kadar kısa sürede yakalanmalarına şaşırdıklarını söyledikleri belirtildi.

Bayraklı ilçesindeki bir kuyumcuya saat 04.30'da gelen kar maskeli 4 şüpheli, iş yerinin kepengini demir makasla kesip içeri girdi. 3 milyon lira değerindeki ziynet eşyasını kısa sürede torbalara dolduran şüpheliler, sahte plakalı otomobille kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis ekipleri, şüphelileri yaklaşık 15 dakika süren takibin ardından, olay yerinden uzaklaşamadan yakaladı. Otomobildeki A.E., U. A., S. E. ve C.K. gözaltına alındı.



Araçta yapılan aramada kar maskesi, eldiven, çalıntı ziynet eşyaları, ruhsatsız 2 tabanca ve 18 mermi ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerden A.E. hakkında 18 yıl 1 ay 22 gün, U. A. hakkında ise 25 yıl 4 ay 30 gün kesilmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Polisteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasına, yakalanma anları ise mobese kameralarına yansıdı.

Şüphelilerin polisteki ifadesinde, bu kadar kısa sürede yakalanmalarına şaşırdıklarını söyledikleri belirtildi.

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