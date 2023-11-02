İstanbul’da yoğun yağış! Kapalıçarşı ve Çekmeköy Metrosu’nda çileli saatler

Meteroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından yağmur İstanbul'da etkili oldu. Yağmur nedeniyle Kapalıçarşı, Kumkapı, Beyazıt'ta kısa süreli su baskınları yaşandı.



Vatandaşlar ve esnaf zor anlar yaşadı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.