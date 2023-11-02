İstanbul'da yoğun yağış! Kapalıçarşı ve Çekmeköy Metrosu'nda çileli saatler
İstanbul için beklenen yağış akşam saatlerinde etkili olamaya başladı. Yağışla birlikte trafik yoğunluğu yüzde 90’a ulaştı. Yoğun yağış sonucu tarihi Kapalıçarşı ve Çekmeköy Metrosu sular altında kaldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından akşam saatlerinde sağanak etkili olmaya başladı. Sürücüler trafikte güçlükle ilerlerken, otobüs duraklarında da yoğunluk yaşadı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritası verilerine göre, il genelindeki yoğunluk yüzde 90'a ulaştı. Esenyurt E5 Karayolu'nda araçlar güçlükle ilerledi.
İSTANBUL'DA KAPALIÇARŞI'YI SU BASTI
İstanbul'da etkili olan yağış nedeniyle Kapalıçarşı, Kumkapı, Beyazıt'ta su baskınları yaşandı.
Meteroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından yağmur İstanbul'da etkili oldu. Yağmur nedeniyle Kapalıçarşı, Kumkapı, Beyazıt'ta kısa süreli su baskınları yaşandı.
Vatandaşlar ve esnaf zor anlar yaşadı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
ÇEKMEKÖY METROSUN'DA SU SIZINTISI
Çekmeköy Metro İstasyonu'nun tavanından istasyona su aktı.
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