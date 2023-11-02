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İstanbul'da yoğun yağış! Kapalıçarşı ve Çekmeköy Metrosu'nda çileli saatler

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Giriş: 02.11.2023 19:56
İstanbul için beklenen yağış akşam saatlerinde etkili olamaya başladı. Yağışla birlikte trafik yoğunluğu yüzde 90’a ulaştı. Yoğun yağış sonucu tarihi Kapalıçarşı ve Çekmeköy Metrosu sular altında kaldı.
Kapalıçarşı ve Çekmeköy Metrosunda çileli saatler

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