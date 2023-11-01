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Son dakika | Şişli'de bulunan Torun Center binasında yangın çıktı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.11.2023 Güncelleme Tarihi: 01.11.2023
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Son dakika | Şişli’de bulunan Torun Center binasında yangın çıktı

Son dakika haberi...Şişli Mecidiyeköy'de bulunan Torun Center binasında yangın çıktı, itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü.

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