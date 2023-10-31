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İstanbul Emniyet Müdürlüğünden Boğaz'daki gemi trafiğine dair açıklama

YAŞAM
Giriş Tarihi: 31.10.2023
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İstanbul Emniyet Müdürlüğünden Boğaz’daki gemi trafiğine dair açıklama

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce, "Çengelköy İskelesi 13.00-19.00 saatleri arasında deniz trafiğine kapatılacaktır. Ayrıca İstanbul Boğazı Uluslararası Boğaz trafiği 13.00-19.00 saatleri arasında iç hat seferlerini aksatmayacak şekilde neta edilecektir." denildi.

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