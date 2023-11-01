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AnadoluJet'ten ucuza bilet kampanyası! Kasım boyunca sürecek

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.11.2023
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AnadoluJet’ten ucuza bilet kampanyası! Kasım boyunca sürecek

Türk Hava Yolları'na ait olan AnadoluJet, kasım ayında yurt içi uçuşları için indirim kampanyası yaptı. Şirketten yapılan açıklamada kasım boyunca salı-perşembe günleri arası uçuşların yüzde 30 indirimle satılacağı açıklandı.

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