Büyükçekmece Gölü’nden kahreden görüntüler! Su alımına ara verildi

Esnaf Çağlar Özer ise, "Doğma, büyüme buralıyım. Geçen sene de bu sene de kar ve yağmur yağışı olmadı. 7-8 sene önce yine böyle bir kuraklık olmuştu. Su, Büyükçekmece'nin altına kadar çekilmişti. Sonra yine bu aylarda birkaç hafta yağmur yağdı ve toparlamıştı ama bu sene yağmadı. Etrafımıza yağdı, sel de oldu ama bu tarafa yağmur yağmadı. Bu durum çiftçiyi de etkiledi, buralar ekim alanları. Çiftçiler de bu durumdan mustarip. Biz de esnaf olarak mustaribiz çünkü balıkçılar, piknikçiler de su olmadığı için gelmiyorlar. Biz alışık değiliz. Normalde her taraf su halindeydi ama şuan da hiç yok, sıfır." diye konuştu.