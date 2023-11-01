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Kocaeli'de feci kaza! Çok sayıda yaralı var

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.11.2023
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Kocaeli’de feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Son dakika haberi...Kocaeli'de işçi servisi ile otomobilin karıştığı kazada yaralanan 14 kişi tedavi altına alındı.

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