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Uşak'ta korkunç kaza: Devrilen tırın sürücüsü viyadükten düşerek öldü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 31.10.2023
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Uşak’ta korkunç kaza: Devrilen tırın sürücüsü viyadükten düşerek öldü

Uşak-İzmir kara yolundaki Gediz Köprüsü'nde sürücünün kontrolünden çıkan tır, köprü kenarındaki korkuluklara çarptı. Sürücü Ramazan Nizamoğulları, viyadükten dere yatağına düşüp yaralandı. Hastaneye kaldırılan sürücü tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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