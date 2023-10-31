Deprem bölgesine büyük müjde! 50 bin konut teslim ediliyor! Bakan Mehmet Özhaseki tarih verdi

Her yıl 31 Ekim'de farklı bir şehirde kutlanan Dünya Şehirler Günü, bu yıl Cumhurbaşkanlığı himayesinde Üsküdar'da kutlandı. 'Herkes için sürdürülebilir kentsel geleceğin finansmanı' temasıyla düzenlenen 2023 Dünya Şehirler Günü programına Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da katıldı.

Programda Emine Erdoğan'ın yanı sıra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki de yer aldı. Katılımcıların 2023 Dünya Şehirler Günü ve sıfır atık girişimleri hakkında değerlendirmelerde bulunacağı programda konuşan Bakan Özhaseki sıfır atık projeleriyle beraber, "O günden bu tarafa 45 buçuk milyon ton çöpümüzü ayrıştırmış olduk. Sadece bunlardan elde ettiğimiz gelir ise 4 milyar dolar. Kağıt atıklarının toplanmasıyla kesilmekten kurtardığımız ağaçların sayısı 432 milyon" dedi.