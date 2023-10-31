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Ayasofya Camii'ne girişler yabancı turistler için ücretli olacak

YAŞAM
Giriş Tarihi: 31.10.2023
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Ayasofya Camii’ne girişler yabancı turistler için ücretli olacak

Son dakika haberine göre Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Ayasofya Camii’ni ziyaret 15 Ocak itibarıyla yabancı ülke vatandaşları için ücretli olacak" dedi.

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