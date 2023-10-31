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Kocaeli'de gübre fabrikasında korkutan yangın

YAŞAM
Giriş Tarihi: 31.10.2023 Güncelleme Tarihi: 31.10.2023
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Kocaeli’de gübre fabrikasında korkutan yangın

Kocaeli'de bulunan İGSAŞ'a ait gübre fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahelesi sonrası yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, ekipler yangının çıkış nedeni ile ilgili araştırma süreci başlattı.

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