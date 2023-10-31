Sinop'ta şaşkına çeviren olay! Yolu söküp mezar yaptılar
Sinop'ta fıkra gibi bir olay yaşandı. Eski belediye çalışanı Çukurbağı Mezarlığı'nda yola defnedildi. Mezarı görenler şoka girerken, kaldırım taşları sökülerek yapılan mezar etrafı mermerle kapatılarak 2 kişilik hale getirildi.
Sinop'ta eski belediye çalışanı, mezarlıkta yola defnedildi. Görenleri şaşırtan duruma bazı vatandaşlar tepki gösterdi. Sinop'ta fıkra gibi bir olay yaşandı. Sinop Belediyesinden emekli olan bir vatandaş, Çukurbağı Mezarlığı içinde bulunan yoldaki kilitli parkeler sökülerek burada toprağa verildi. Önce tek kişilik olan mezarın etrafı mermer ile çevrilerek iki kişilik hale getirildi.
Sinop İl Özel İdaresinden emekli Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ömer Zeki Bilgili, Çukurbağı Mezarlığı'ndan satın aldığı mezarın yanına yola bir kişinin defnedildiğini öğrenince şaşkına döndü. Mezarı görünce şoke olan Bilgili, "Haksız ve hukuksuz bir şekilde eski belediye çalışanına yolu tahsis etmişler" dedi.
"YOLU GASP ETMİŞLER"
Ömer Zeki Bilgili, "Mezarlık ziyaretine gelen akrabalar haber verdi. Dediler ki 'yolun ortasına senin mezarlığın önüne yol taşları sökülerek mezar yapılmış'. Ben de koşarak geldim, baktım, hakikaten mezar var. Çok büyük üzüntü içindeyim ve kısa süre içerisinde çevirip kısa sürede mermer de yapmışlar.
Bu resmen gasp. Yolu gasp etmişler, mezarıma başka mezarı yapıştırmışlar. Benim mezarımın görüntüsünü bozmuşlar. Böyle bir hukuksuzluk ben tanımıyorum. Yıllarca biz de idarecilik yaptık. Böyle bir şeyi ne hafızam alıyor ne de yaşadıklarım. Bizim gibi insanlara bu kötülük yapılmaz. Ne diyeceğimizi bilemiyoruz" diye konuştu.
"HAKSIZ VE HUKUKSUZ BİR ŞEKİLDE ESKİ BELEDİYE ÇALIŞANINA YOLU TAHSİS ETMİŞLER"
Yolun ortasındaki parke taşlarını söküp insan defnettiklerini belirten Bilgili, "Hem benim mezarıma zarar veriyorlar hem de yola zarar veriyorlar. Günlerdir belediyeyi arıyorum, başkana ulaşamıyorum. Zaten başkan yerinde durmuyor. Dursa da bizimle görüşmüyor. Mezarlık İşleri Müdürü 'başkan bana talimat verdi, ben yaptım' diyor. Ben de bu kanunsuz haksız işlemi niye yaptın dedim. Biz ne yapacağımızı bilmiyoruz. Haksız ve hukuksuz bir şekilde eski belediye çalışanına yolu tahsis etmişler" şeklinde konuştu.
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