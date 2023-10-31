Sinop’ta şaşkına çeviren olay! Yolu söküp mezar yaptılar

Bu resmen gasp. Yolu gasp etmişler, mezarıma başka mezarı yapıştırmışlar. Benim mezarımın görüntüsünü bozmuşlar. Böyle bir hukuksuzluk ben tanımıyorum. Yıllarca biz de idarecilik yaptık. Böyle bir şeyi ne hafızam alıyor ne de yaşadıklarım. Bizim gibi insanlara bu kötülük yapılmaz. Ne diyeceğimizi bilemiyoruz" diye konuştu.