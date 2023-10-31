Kiracı şüphelendi ev sahibinin foyası ortaya çıktı! 400 bin lirayı böyle çalmış

Bursa'da yeni taşındığı evinden aralıklarla döviz ve ziynet eşyalarının çalındığı fark eden Ecem Gökçe Seyhan (33), şüphelendiği ev sahibi Ayşegül K.'nin (42) hırsızlık yaptığını yatak odasına kurduğu güvenlik kamerası ile ortaya çıkarttı. Gözaltına alınan ev sahibi suçunu itiraf ederken, Seyhan'ın toplamda 400 bin lira değerinde döviz ile ziynet eşyasının çalındığı belirlendi.





Olay, Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. 5 Eylül'de Kızılcık Sokak'taki bir binada daire kiralayan Ecem Gökçe Seyhan, taşındığı günden itibaren birikimi olan altın ve dövizlerinin azaldığını fark etti. Bu süreçte Seyhan, aynı binada oturan ev sahibinin sürekli eşya yenilediğini görünce durumdan şüphelendi.