İzmir’de silah kaçakçıları emniyetten kaçamadı! Operasyonda 4 tutuklama
İzmir’in Konak ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik iki adrese eş zamanlı yapılan operasyonda çok sayıda tabanca, tüfek, silah yapımında kullanılan aparatlar ve suçtan elde edildiği belirlenen 186 bin lira ele geçirildi, gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, ilçedeki bazı şüphelilerin iki adreste kaçak silah ve mühimmat üretimi yaptığı istihbaratını aldı.
Bunun üzerine adresleri teknik ve fizik takibe alan ekipler, gerekli delilleri topladıktan sonra eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.
Adreslerde yapılan aramalarda, 8 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız tüfek, 7 farklı boyutlarda fişek, 11 kartuş, silah namlusu açmak için torna malzemeleri ve silah yapımında kullanılan demir boruların yanı sıra suçtan elde edildiği belirlenen 186 bin TL ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan 5 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, 1 kişi ise serbest bırakıldı.
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