Yerel seçimler ne zaman, hangi tarihte? 2024 YSK belediye ve muhtarlık seçim takvimi son durum...

Seçimlerin ne zaman yapılacağı Türkiye'de önemli bir gündem meselesi olmaya devam ediyor. 14 Mayıs ve 28 Mayıs 2023 tarihlerinde düzenlenen 28. dönem milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından, vatandaşlar belediye ve muhtarlık seçimleri için sandık başına gitmeye hazırlanıyorlar. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararı, bu seçimlerin tarihini belirledi. Peki yerel seçimler ne zaman, hangi tarihte?

YEREL SEÇİMLER NE ZAMAN?