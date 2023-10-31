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Yerel seçimler ne zaman, hangi tarihte? 2024 YSK belediye ve muhtarlık seçim takvimi son durum...

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.10.2023
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Yerel seçimler ne zaman, hangi tarihte? 2024 YSK belediye ve muhtarlık seçim takvimi son durum...

Seçimlerin ne zaman yapılacağı Türkiye'de önemli bir gündem meselesi olmaya devam ediyor. 14 Mayıs ve 28 Mayıs 2023 tarihlerinde düzenlenen 28. dönem milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından, vatandaşlar belediye ve muhtarlık seçimleri için sandık başına gitmeye hazırlanıyorlar. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararı, bu seçimlerin tarihini belirledi. Peki yerel seçimler ne zaman, hangi tarihte?

Seçimlerin ne zaman yapılacağı Türkiye'de önemli bir gündem meselesi olmaya devam ediyor. 14 Mayıs ve 28 Mayıs 2023 tarihlerinde düzenlenen 28. dönem milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından, vatandaşlar belediye ve muhtarlık seçimleri için sandık başına gitmeye hazırlanıyorlar. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararı, bu seçimlerin tarihini belirledi. Peki yerel seçimler ne zaman, hangi tarihte?

YEREL SEÇİMLER NE ZAMAN?

Resmi Gazete'de yayımlanan Yüksek Seçim Kurulu kararına göre mahalli idareler seçimi 2024 yılı Mart ayının son pazar günü olan 31 Mart'ta yapılacak. Seçmen kütüğü güncellemeleri, 1 Ekim tarihinden YSK tarafından belirlenecek seçim takvimi başlangıç tarihine kadar yapılabilecek.

YEREL SEÇİM NEDİR?

Türkiye'de yerel seçimler son olarak 2019 yılında yapılmıştı. Yerel seçim, bir bölgedeki il ve ilçe yönetimini seçmek için gerçekleştirilen seçimlerdir. Yerel yönetimlerin kamu hizmetlerinin vatandaşa en yakın biçimde sağlanması ve idarede etkinlik ve verimliliğin sağlanmasında merkezi bir konuma sahiplerdir. Yerel demokrasinin gelişmesinde yerel yönetimlerin seçilmeleri büyük önem arz etmektedir.

YEREL SEÇİMLER KAÇ YILDA BİR YAPILIR?

Türkiye'de Anayasa'nın 67. maddesi yerel yönetimlerinin karar organlarının seçimle işbaşına geldiklerini belirtmektedir, 127. maddenin ilk fıkrası ise seçimlerin ve halk oylamalarının serbest, eşit, gizli, tek dereceli, genel oy açık sayım ve döküm esaslarına göre yargı gözetim ve denetimi altında yapılması gereğini öngörmektedir. 5 yılda bir yapılmaktadır.

YEREL SEÇİMDE KİMLER SEÇİLECEK?

Seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyesi, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecek. Yerel seçimlerde oy atılacak kişiler ise şunlar;

- Büyükşehir Belediye Başkanı

- İl Belediye Başkanı

- İlçe Belediye Başkanı

- Belde Belediye Başkanı

- Köy muhtarları ve ihtiyar heyeti üyeleri

- Mahalle muhtarları

- İl genel meclis ve belediye meclis üyeleri seçilir.

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