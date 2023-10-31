Yerel seçimler ne zaman, hangi tarihte? 2024 YSK belediye ve muhtarlık seçim takvimi son durum...
Seçimlerin ne zaman yapılacağı Türkiye'de önemli bir gündem meselesi olmaya devam ediyor. 14 Mayıs ve 28 Mayıs 2023 tarihlerinde düzenlenen 28. dönem milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından, vatandaşlar belediye ve muhtarlık seçimleri için sandık başına gitmeye hazırlanıyorlar. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararı, bu seçimlerin tarihini belirledi. Peki yerel seçimler ne zaman, hangi tarihte?
Seçimlerin ne zaman yapılacağı Türkiye'de önemli bir gündem meselesi olmaya devam ediyor. 14 Mayıs ve 28 Mayıs 2023 tarihlerinde düzenlenen 28. dönem milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından, vatandaşlar belediye ve muhtarlık seçimleri için sandık başına gitmeye hazırlanıyorlar. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararı, bu seçimlerin tarihini belirledi. Peki yerel seçimler ne zaman, hangi tarihte?
YEREL SEÇİMLER NE ZAMAN?
Resmi Gazete'de yayımlanan Yüksek Seçim Kurulu kararına göre mahalli idareler seçimi 2024 yılı Mart ayının son pazar günü olan 31 Mart'ta yapılacak. Seçmen kütüğü güncellemeleri, 1 Ekim tarihinden YSK tarafından belirlenecek seçim takvimi başlangıç tarihine kadar yapılabilecek.
YEREL SEÇİM NEDİR?
Türkiye'de yerel seçimler son olarak 2019 yılında yapılmıştı. Yerel seçim, bir bölgedeki il ve ilçe yönetimini seçmek için gerçekleştirilen seçimlerdir. Yerel yönetimlerin kamu hizmetlerinin vatandaşa en yakın biçimde sağlanması ve idarede etkinlik ve verimliliğin sağlanmasında merkezi bir konuma sahiplerdir. Yerel demokrasinin gelişmesinde yerel yönetimlerin seçilmeleri büyük önem arz etmektedir.
YEREL SEÇİMLER KAÇ YILDA BİR YAPILIR?
Türkiye'de Anayasa'nın 67. maddesi yerel yönetimlerinin karar organlarının seçimle işbaşına geldiklerini belirtmektedir, 127. maddenin ilk fıkrası ise seçimlerin ve halk oylamalarının serbest, eşit, gizli, tek dereceli, genel oy açık sayım ve döküm esaslarına göre yargı gözetim ve denetimi altında yapılması gereğini öngörmektedir. 5 yılda bir yapılmaktadır.
YEREL SEÇİMDE KİMLER SEÇİLECEK?
Seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyesi, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecek. Yerel seçimlerde oy atılacak kişiler ise şunlar;
- Büyükşehir Belediye Başkanı
- İl Belediye Başkanı
- İlçe Belediye Başkanı
- Belde Belediye Başkanı
- Köy muhtarları ve ihtiyar heyeti üyeleri
- Mahalle muhtarları
- İl genel meclis ve belediye meclis üyeleri seçilir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Yerel seçimler ne zaman, hangi tarihte? 2024 YSK belediye ve muhtarlık seçim takvimi son durum...
- 12. Kalkınma Planı PDF indir! 12. Kalkınma Planı nedir, yürürlüğe girdi mi? TBMM son dakika: Madde madde içerik listesi...
- Deprem bölgesi faizsiz kredi başvuru KOSGEB 2023 | 2 yıl geri ödemesiz KOBİ 750 bin TL %0 faizli kredi başvuru şartları neler? 3 yıllık geri ödeme planı...
- ZAMLI KYK bursu ne zaman, hangi tarihte yatacak? Ödeme takvimi netleşti; TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar... GSB KYK burs/kredi 2024 sonuç sorgulama ekranı!
- KYK 2024 zamlı burs/kredi ödemesi ne kadar, kaç TL?
- 6.5 milyon memura %52'lik enflasyon zam tablosu! Yeni maaşlar: Öğretmen, polis, hemşire, avukat...
- Emekliye 2024'te %68 enflasyon zam tablosu ayyuka çıktı! Beklenti Anketi oranları netleştirdi: 7.500, 8.000, 9.000 TL maaş alana 10.706, 11.692, 15.213...
- Sergen Yalçın olmadı o isim geliyor! Süper Lig devi hücuma geçiyor
- Prim ve yaş indiriminde 5 yıllık erken emeklilik tüneli açıldı; 2000-2008 sonrası yaşınız değişiyor! Bağ-kur, SSK 31 Ekim saat 19.00'da...
- Gelinim Mutfakta 31 Ekim 2023 puan durumu! Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? Çeyrek altını kazanan...
- ÇAYKUR çay paraları hesaplara yattı mı, ne zaman yatacak? Ekim 2023 çay destekleme ödemeleri başladı!
- TUREKS HALKA ARZ TARİHİ 2023! Tureks Turunç Madencilik halka arz kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu?