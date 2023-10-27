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İzmir'de DEAŞ operasyonu: 21 gözaltı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.10.2023
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İzmir’de DEAŞ operasyonu: 21 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturmada; geçmiş dönemde DEAŞ adına çatışma bölgelerinde faaliyet yürüten ve kentte terör örgütü ile iltisaklı kişiler ile hareket eden 26 şüpheliye yönelik gözaltı kararı verildi.

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