Sabah namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Sabah namazı imsak vaktinin girmesiyle kılınabilir mi?
"Sabah namazı nasıl kılınır?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Sabah namazı, Müslümanlar için günün ilk namazıdır ve beş vakit namazın bir parçasıdır. Sabah namazı, farz bir ibadettir. Peki, sabah nanamazı nasıl kılınır, kaç rekat? İşte sabah namazının kılınışı, okunacak dualar ve sureler hakkında bilgiler.
Namaz, günde 5 vakit kılınan bir farz ibadeti olarak ifade edilir. İmsak vakti, sabahın ilk ışıkları görülmeye başladığında başlar ve sabah namazı bu vakte kadar kılınabilir. İşte, sabah namazı kılınışı...
SABAH NAMAZI NASIL KILINIR?
Sabah namazı 4 rekattır. Sabah namazının öncelikle 2 rekat olan sünneti daha sonra da 2 rekat olan farzı kılınır.
Sabah namazı kılınışı da yine sıkça araştırılan konulardan birisidir. Sabah namazı kılınışı kadın ve erkek için aynıdır. Sabah namazını doğru kıldığından emin olmak isteyenler veya namaz kılmaya yeni başlayanlar adım adım sabah namazı kılınışa aşağıdan ulaşabilirler.
Sabah Namazı Kılınışı
Sabah namazına başlamadan öncelikle abdest alınır. Abdest aldıktan sonra ister evde ister camide kılınabilir. Sabah namazı kılınışı şöyle;
Sabah Namazının 2 Rekat Sünneti
Sabah Namazının Sünneti 1. Rekat
Niyet edilir: "Niyet ettim Allah rızası için bu günkü sabah namazının iki rekat sünnetini kılmaya"
Tekbir getirilir: İki elin avucu açık olarak baş parmakların kulak yumuşağına değeceği şekilde eller kaldırılır ve "Allah'u Ekber" denir.
Sübhaneke okunur.
Euzü Besmele çekilir: "Euzubillahimineşşeytanirracim – Bismillahir rahmanir rahim" Fatiha okunur: Zamm-ı sure (Kuran ı Kerimden en az üç ayet ) okunur.
"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.
Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.
"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.
"Allah'u Ekber" denir ve İkinci rekat için ayağa kalkılır.
Sabah Namazının Sünneti 2. Rekat Kılınışı
Besmele çekilir: "Bismillahir rahmanir rahim" – Fatiha okunur: Zamm-ı sure (Kuran ı Kerimden en az üç ayet ) okunur.
"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.
Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.
"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.
"Allah'u Ekber" denir ve Oturulur.
– Ettehıyyatü okunur.
– Salli ve Barik duaları okunur.
– Rabbena atina ve Rabbenağfirli duaları okunur.
Selam verilir. Önce sağa sonra ise sola selam vermek sureti ile selam verilir. Selam şöyle verilir. "Es Selamu Aleykum Ve Rahmetullah" denir.
SABAH NAMAZI İMSAK VAKTİNİN GİRMESİYLE KILINABİLİR Mİ?
Sabah namazının vakti, tan yerinin ağarması demek olan ikinci fecrin doğmasından başlayarak güneşin doğmasına kadar devam eder. Buna göre imsak vakti, başka bir deyişle oruç yasaklarının başlama vakti, fecr-i sâdıkın oluşması, yani tan yerinin ağarmasıdır.
Kur'ân-ı Kerîm'de, "Artık (Ramazan gecelerinde) eşlerinize yaklaşın ve Allah'ın sizin için takdir ettiklerini isteyin. Şafağın beyaz ipliği (aydınlığı), siyah ipliğinden (karanlığından) ayırt edilinceye kadar yiyin, için sonra akşama kadar orucu tamamlayın." (el-Bakara, 2/187) buyrulmaktadır.
İmsak ile birlikte sabah namazının vakti girdiğine göre bu vakitte sabah namazı kılınabilir. Bununla birlikte, konuyla ilgili bazı rivâyetlere dayanan Hanefîler, biraz geciktirilerek (isfar vaktinde) kılınmasını daha uygun (müstehap) bulmuşlardır (İbnü'l-Hümâm, Fethü'l-kadîr, 1/225; İbn Kudâme, el-Muğnî, 1/286; Zeylaî, Tebyîn, 1/82). Nitekim Peygamber Efendimiz de bunu tavsiye etmiştir (Tirmizî, Salât, 3 [154]).
Sabah namazının vakti, güneşin doğmasına kadar devam eder. Zira Cebrâil'in Hz. Peygamber'e (s.a.s.) imamlık ettiğine ilişkin hadise göre Cebrâil sabah namazını birinci günde tan yeri ağardığında, ikinci günde de ortalık aydınlanıp güneş doğmasına yakın bir vakitte kıldırmış ve, "…Bu, senden önceki peygamberlerin (namaz) vaktidir ve (namazlar için) vakit bu iki vaktin arasıdır." (Ebû Dâvûd, Salât, 2 [393]; Tirmizî, Salât, 1 [149]) demiştir.
EZAN OKUNMADAN ÖNCE KILINIR MI?
Her vaktin namazı, kendi vakti girdiğinde kılınır. Namazın vakti girdiğinde bir sonraki namazın vakti girene kadar namazın kılınma süresinin olduğunu söylemek mümkündür. Yatsı namazından sonra ise sabah namazının vakti girmektedir.
Ancak yatsı namazının vakti, imsak vaktinin girmesiyle birlikte çıkmaktadır. Bu durum ise sabah namazının ezan okunmadan önce de kılınıp kılınamayacağına dair sorular oluşturmaktadır. İmsak vaktinin girmesi ile birlikte güneşin doğuşuna kadar sabah namazının vaktinin devam ettiğini söylemek de mümkündür.
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- Sabah namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Sabah namazı imsak vaktinin girmesiyle kılınabilir mi?
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