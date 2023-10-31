Kış kapıya dayandı! Tüm illerde sağanak yağış alarmı! İstanbul ve Ankara'yı da vuracak...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada yurt genelinde önümüzdeki günlerden itibaren sıcaklıkların düşeceği ve tüm yurdun sağanak yağışa teslim olacağı belirtildi. Diğer yandan yağışlar sonrası olası olumsuz durumlara yönelik vatandaşlardan tedbirli olmaları istendi. İşte İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 5 günlük hava tahmin raporunda hava sıcaklıkların önümüzdeki günlerde düşeceği ve çok sayıda ilde sağanak yağışın etkili olacağı belirtildi.
Özellikle perşembe günü tüm Türkiye'de sağanak yağış etkili olacakken, yaşanacak olumsuzluklara karşı tedbir alınması konusunda vatandaşlar uyarıldı.
BUGÜN İÇİN DE UYARI GELDİ
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Ege, Batı Akdeniz, Eskişehir çevreleri, Konya'nın güney ve batı ilçeleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
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