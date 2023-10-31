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GENÇ KART NASIL ALINIR? 2023 Gençlik ve Spor Bakanlığı Genç Kart başvuruları başladı mı?

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.10.2023 Güncelleme Tarihi: 31.10.2023
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GENÇ KART NASIL ALINIR? 2023 Gençlik ve Spor Bakanlığı Genç Kart başvuruları başladı mı?

"Genç kart nasıl alınır, şartları neler?" sorusunun cevabı araştırılmaya devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından gençlere yönelik müjdeler açıklamıştı. 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi, ücretsiz 10 GB internet, vergisiz telefon ve Genç Kart bu açıklamalardan bazılarıydı. Özellikle genç kart sahibi olmak isteyenler başvurular hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İşte, genç kart başvuru ekranı!

"Genç Kart nasıl alınır?" sorusu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği müjde sonrası araştırılıyor. Başkan Erdoğan Kabine sonrası yaptığı açıklamada, "18 yaşına giren gençlerimize 1 yıl süreyle geçerli olmak üzere Genç Kart vereceğiz" demişti. Binlerce genç başvuru yapmak için sabırsızlanmaya başladı. İşte genç kart hakkında merak edilenler...

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA!

Başkan Erdoğan'ın konuya ilişkin açıklaması şu şekilde:

"18 yaşına giren tüm gençlerimizi de unutmuyoruz. Bu gençlerimize 1 yıl süreyle geçerli olmak üzere 'genç kart' vereceğiz. Bu karta sahip tüm gençlerimiz müze, tiyatro, sinema gibi kültürel ve sanatsal etkinliklerde ücretsiz ya da indirimli faydalanabileceklerdir.

Zaman içinde Genç Kart Uygulaması kapsamında gençlerimize sunulan imkanları daha da genişleteceğiz. Her 3 müjdemizin de gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bugüne kadar nasıl gençlerle beraber yol yürüdüysek inşallah bundan sonra da gençlerin yoldaşlığından ayrılmayacağız" dedi.

GENÇ KART NASIL ALINIR?

Uygulamaya ilişkin başvuruların Gençlik ve Spor Bakanlığı üzerinden ya da Kültür ve Turizm Bakanlığı üzerinden yapılması bekleniyor.

Başvuru tarihi henüz açıklanmadı ancak önümüzdeki günlerde başvurulara ilişkin bilgilerin de paylaşılması bekleniyor.

GENÇ KART BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

18 yaşına ulaşan her gencin uygulamaya başvurabileceği düşünülüyor.

Başvuru şartları ile ilgili detaylar yine de uygulama tamamlandıktan sonra netleşecek.

GENÇ KART NEDİR?

Genç Kart, 18 yaşına giren gençlere kültürel etkinliklerden indirimli ya da bedava yararlanma imkanı sağlayan bir projedir.

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