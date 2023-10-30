Türkiye uzay yolculuğunu hızlandırıyor! İlk yerli haberleşme uydusu için geri sayım

TEKNOFEST ve bilim festivalleri gençliğinin artık "Teknolojiyi birileri üretsin, dünyadaki sorunları çözsün" diye beklemediğini belirten Mandal, bugünün sorunlarını, adaletsizliğini Türk gençlerinin bilim ve teknolojiyle çözmeye aday olduğunu ve bu anlamda gençlere güvendiklerini kaydetti.

TÜBİTAK'ın bu yıl 60. kuruluş yıl dönümünü kutladığına işaret eden Mandal, "Ben de TÜBİTAK bursiyeriyim. Her yıl binlerce gencimize, araştırmacımıza dokunuyoruz. Özellikle son yıllarda insana daha fazla yatırım yapmaya başladık. Gençlerimize dokunduğumuz en önemli araçlardan bir tanesi TEKNOFEST'ler. 41. yarışmanın 14'ünü biz düzenliyoruz. Dünyada ilk kez dikey iniş roket yarışmasını düzenliyoruz. Geleceğin ulaşım teknolojisi olan sürtünme olmaksızın geliştirilen raylı ulaşım sistemi (Hyperloop) gibi yenilikçi yarışmalarımız var." diye konuştu.