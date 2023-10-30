Türkiye uzay yolculuğunu hızlandırıyor! İlk yerli haberleşme uydusu için geri sayım
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Türkiye'nin uzaydaki yolculuğu hakkında açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Mandal, ilk yerli ve milli gözlem uydusu İMECE'nin 15 Nisan'da uzaya gönderildiğini hatırlatırken, ilk yerli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın da 2024'te fırlatılacağını açıkladı.
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, ilk yerli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın 2024'te fırlatılacağını belirterek, "Haberleşme uydusu olan ender ülkelerden olacağız. Akıllı makineler, sistemler, beşinci sanayi devrimini konuşuyorsak iletişim ve haberleşme uyduları çok kıymetli." dedi.
Mandal, bilim festivali için geldiği Antalya'da AA muhabirine, Gazze'de yaşananların TEKNOFEST'lerin, bilim festivallerinin gerekliliğinin en iyi göstergesi olduğuna dikkati çekti.
Türkiye'nin geleceğin dünyasında adaletin sağlanması için daha güçlü olmasının önemini vurgulayan Mandal, güçlü olmanın bilgiyi üretmek, bilim ve teknolojide üstün olmak anlamına geldiğini dile getirdi.
TEKNOFEST ve bilim festivalleri gençliğinin artık "Teknolojiyi birileri üretsin, dünyadaki sorunları çözsün" diye beklemediğini belirten Mandal, bugünün sorunlarını, adaletsizliğini Türk gençlerinin bilim ve teknolojiyle çözmeye aday olduğunu ve bu anlamda gençlere güvendiklerini kaydetti.
TÜBİTAK'ın bu yıl 60. kuruluş yıl dönümünü kutladığına işaret eden Mandal, "Ben de TÜBİTAK bursiyeriyim. Her yıl binlerce gencimize, araştırmacımıza dokunuyoruz. Özellikle son yıllarda insana daha fazla yatırım yapmaya başladık. Gençlerimize dokunduğumuz en önemli araçlardan bir tanesi TEKNOFEST'ler. 41. yarışmanın 14'ünü biz düzenliyoruz. Dünyada ilk kez dikey iniş roket yarışmasını düzenliyoruz. Geleceğin ulaşım teknolojisi olan sürtünme olmaksızın geliştirilen raylı ulaşım sistemi (Hyperloop) gibi yenilikçi yarışmalarımız var." diye konuştu.
Mandal, ortaokul ve lise düzeyinde araştırma projesi yarışmaları, bilim olimpiyatları da düzenlediklerini aktardı.
Bunlar sayesinde sadece bu yıl 71 öğrencinin uluslararası yarışmalardan madalyalar ile döndüğünü anlatan Mandal, "Bu gençliğe bilim temelli yapılan yatırımın geri dönüşümünün ilk ipuçları. Bu gençler gelecekte dünyadaki sorunları birileri çözsün diye beklemeyecek 'Biz çözeceğiz' diyecekler." ifadelerini kullandı.
"TÜRKİYE'NİN HER ALANDA TAM BAĞIMSIZ OLMASI GEREKİYOR"
TÜBİTAK'ın 5 bin kişilik araştırmacı kadrosuyla Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu teknolojileri geliştirdiğini bildiren Mandal, yerli ve milli ilk gözlem uydusu İMECE'yi 15 Nisan'da uzaya gönderdiklerini hatırlattı.
Mandal, dünyanın herhangi bir yerinden kimseye sormadan, izin almadan yüksek çözünürlükte görüntü alabildiklerini belirterek, şöyle devam etti: "Bileşenlerini kendimiz tasarladık, geliştirdik ve ürettik. Hatta bazı bileşenlerini yurt dışına ihraç ediyoruz. İlk yerli haberleşme uydusu Türksat 6A'yı 2024'te fırlatacağız. Haberleşme uydusu olan ender ülkelerden olacağız. Akıllı makineler, sistemler, beşinci sanayi devrimini konuşuyorsak iletişim ve haberleşme uyduları çok kıymetli. Milli teknoloji hamlesi tam bağımsızlık anlamına geliyor. Tam bağımsızlığa gitmek için uzayda da bağımsız olacaksınız. 'Türkiye Yüzyılı'nı, tam bağımsız Türkiye'yi konuşuyorsak her alanda bağımsız olmamız gerekiyor.
'İHA'lara, hava savunma sistemlerine neden ihtiyaç var?' diyorlardı. İşte dünyada yaşananlar ortada. Füzelerimiz, İHA'larımız var ama bunların kontrolü, konumlandırılması uzayda. Şimdi de 'Uzaya niye ihtiyaç var? Her şey bitti de sıra uzaya mı geldi?' diyorlar. Bütün savunma sistemlerimizin hepsinin kontrol edildiği yer uzayda. Uzaya hakim değilseniz, uydularınız yoksa, geliştirmiş olduğunuz teknolojilerin hepsi için başka birinin üzerindeki uydudan haberleşme almanız gerekiyor. O ülke size uydusunu kullandırmazsa, fotosunu ve videosunu çektirmezse 'yok' anlamı taşıyorsunuz."
Mandal, Türkiye'nin her alanda tam bağımsız olması gerektiğini dile getirerek, uzayda olduğu gibi savunmada, gıdada, enerjide ve ulaşımda da bağımsızlığın önemine işaret etti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- VGM BURS BAŞVURUSU 2023! VGM ortaöğretim burs sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? burs.vgm.gov.tr
- Salı günü okul var mı? 31 Ekim yarın okullar tatil mi? MEB son dakika açıklamaları...
- Asgari ücret zammı son dakika hesaplandı! Yeni rakamlar ortaya çıktı! 2024 Ocak ayında maaşlar...
- AÖF GÜZ DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ 2023-2024: AÖF sınavı ne zaman, online mı, yüz yüze mi yapılacak? Sınav giriş belgeleri...
- Altın için yeni tahmin son dakika geldi! Uzman isim açıkladı! Gram, çeyrek, yarım, ONS, tam altın...
- KABİNE TOPLANTISI BUGÜN MÜ? 30 Ekim Pazartesi Kabine Toplantısı var mı, saat kaçta? Gündemdeki konular...
- KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? KYK burs başvurusu sonuçları Kasım ayının kaçında açıklanır?
- MİLLİ PİYANGO 29 EKİM 2023 ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE! Cumhuriyet Bayramı MPİ çekiliş sonuçları sorgulama! 100 milyon TL ikramiye kazanan numaralar...
- Kim Milyoner Olmak İster ATV CANLI İZLE! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 100. yıl özel bölüm! ATV canlı yayın!
- 29 Ekim Pendikspor Fenerbahçe maçı izle! Pendikspor - Fenerbahçe ilk 11'ler...
- MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları başladı mı? MSÜ sınavı ne zaman 2024? ÖSYM sınav takvimi...
- Bu akşam Yargı dizisi var mı? Yargı yeni bölüm bugün yayınlanacak mı? 29 Ekim 2023 Kanal D yayın akışı...