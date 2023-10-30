İstanbul Ataköy'de 14 milyonluk soygun! Kurşun yağdırıp kayıplara karıştılar
İstanbul Ataköy'de bankaya para yatırmak için gelen 4 dövizci silahlı kişiler tarafından gasp edildi. Maske ve otomatik silah kullanan şahıslar, içerisinde dövizcilerin bulunduğu araca kurşun yağdırdı. Soyguncular, yaklaşık 14 milyon TL değerindeki dolar ve eurolarla kayıplara karışırken; ekipler şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Silahlı ve maskeli gasp dehşeti saat 11.30 sıralarında Ataköy 5. Kısımda meydana geldi. Kapalı Çarşıda dövizcilik yaptıkları öğrenilen O.Ç., A.Ç., S.K. ve İ.D., araç içerisinde Ataköy 5. Kısımda bulunan bir bankaya yaklaşık 14 milyon değerindeki dolar ve euroları yatırmaya geldi.
Paraları bagajda tutan kuyumcular araçtan inip bankaya yöneleceği sırada kimliği belirsiz maskeli 4 şahıs tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Kurşunlama sonrası araçtan inen şüpheliler yaklaşık 14 milyon değerindeki dolar ve euroların bulunduğu iki çantayı alarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kurşunlama sonucu araç içerisindeki dövizcilerden O.Ç. yaralandı ve tedavisi için Samatya Hastanesi'ne kaldırıldı. Diğer 3 şüphelinin durumunun iyi olduğu ve emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
ÇOK SAYIDA BOŞ KOVAN BULUNDU
Silahlı saldırganların gaspta 3 otomatik ve 1 yarı otomatik silah kullandığı tespit edilirken olay yerinde çok sayıda boş kovan bulundu. Polis ekipleri ve olay yeri inceleme ekiplerinin olay yerinde ve şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışmalar sürüyor.
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