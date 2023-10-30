3 gün 3 gece planlanan düğün karakolda bitti! ’Yakınımız öldü’ bahanesi ortalığı karıştırdı





EMNİYETTE İFADESİNİ DEĞİŞTİRDİ

Damadın ailesi ile Susurluk İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giden D.K., burada ifadesini değiştirerek, silah zoruyla alıkonulduğunu ve darbedildiğini söyleyip, eşi ile eşinin ailesinden şikayetçi oldu. D.K., emniyetteki ifadesinin ardından ailesi ile Konya'ya geri döndü. Kendilerinin de karşı taraftan 'yağma' iddiasıyla şikayetçi olduklarını söyleyen damat O.K., düğün gününe kadar her şeyin normal olduğunu, kız tarafının niyetini düğünün 2'nci günü anladıklarını belirterek, "Kızın babası, bizden 500 bin lira başlık parası istedi. Karşı tarafın ailesine, o parayı veremeyeceğimizi söyledik ve kız bana 'Beni kaçır, sen erkek değil misin?' dedi. Bunların amacı; başlık parasını çoğaltmakmış. Kızın babası bizim bu parayı veremeyeceğimizi anlayınca, babamı aradı ve 'Ben mi senin oğlunu istemeye geleyim yoksa sen mi benim kızımı istemeye geleceksin?' dedi. Başlık parası 250 bin lira sununca aileler anlaştı. Düğünün ilk günü her şey çok güzeldi ama 2'nci günü, bize Konya'ya döneceklerini ve babaannesinin öldüğünü söyleyince kuşkulandım. Düğün anında kızın annesi kızının yanından hiç ayrılmadı ve onun aklını karıştırdı. Düğünün 2'nci günü kızı alıp, ziynet eşyalarıyla döndüler" dedi.