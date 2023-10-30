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Son dakika! Şırnak’ta terör operasyonu: 12 şüpheli gözaltında

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.10.2023
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Son dakika! Şırnak’ta terör operasyonu: 12 şüpheli gözaltında

Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY, DEAŞ terör örgütlerine yönelik devam eden operasyonlar sonucunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

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