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İstanbul'da panik anları! 3 katlı binanın çatısı alevlere teslim

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.10.2023
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İstanbul’da panik anları! 3 katlı binanın çatısı alevlere teslim

Arnavutköy'de 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülen yangında hasar meydana geldi.

Yangın, akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle İmrahor Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir binanın çatı katında çıktı.

Çatı katından alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangının çıkış nedeni yapılacak olan incelemelerin ardından belirlenecek.

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