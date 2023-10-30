İstanbul’da panik anları! 3 katlı binanın çatısı alevlere teslim

Çatı katından alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangının çıkış nedeni yapılacak olan incelemelerin ardından belirlenecek.

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