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Çocukların oyunu felaketle sonuçlandı! Küle döndü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.10.2023
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Çocukların oyunu felaketle sonuçlandı! Küle döndü

Son dakika haberleri... Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde evde çakmakla oynadığı sırada koltukların alev alması sonucu çıkan yangında, daire büyük oranda hasar oluştu. Yangında anne ve iki çocuğu da yaralandı.

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