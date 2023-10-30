Deprem sonrası köyler de ayağa kalkıyor! Hatay'da depremzedeler yeni evlerine kavuşuyor
Hatay Hassa'da depremzedeler için inşa edilen köy evleri için hak sahipleri belirlendi. Depremzedeler önümüzdeki birkaç hafta içerisinde yeni evlerine taşınma hazırlığı yaparken, bölgedeki vatandaşlar mutluluklarını dile getirdi.
Hatay'ın Hassa ilçesinde Suriye sınırının sıfır noktasında inşa edilen ve hak sahipleri için belirlenen köy evleri, depremzede vatandaşlardan takdir topladı. Depremzedeler, önümüzdeki birkaç hafta içerisinde yeni yuvalarına taşınabilecek.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'da asrın felaketinin yaraları sarılıyor. Hatay Valiliği koordinesinde yapımı tamamlanan 37 köy evinin hak sahipleri belirlenmişti.
Suriye sınırının sıfır noktasında bulunan Hassa ilçesi Sapanözü Mahallesi'nde de inşa edilen 16 evden 12'si için hak sahibi belirlendi. Depremzede vatandaşlar, anahtarlarını teslim aldıkları evlerine önümüzdeki birkaç hafta içerisinde taşınacak.
"HAK SAHİPLERİ BELLİ OLDU, VATANDAŞLARIMIZ YAKINDA TAŞINACAK"
Hassa Belediye Başkanı Mehmet Karataş, ilçede 16 köy evinin yapımının ve 700'ünün ihale sürecinin tamamlandığını ifade ederek, "Rabbim kimseye yaşatmasın; o gün bu gün bizler ayaktayız. Rabbim razı olsun Cumhurbaşkanımızdan. Cumhurbaşkanımız olmasaydı bizi çok zorlu bir süreç bekliyordu. 6 Şubat depreminde en büyük yıkım Hatay'da oldu. Sapanözü Mahallemizde 16 tane köy evimizin yapımı tamamlandı.
Hak sahipleri belli oldu, vatandaşlarımız yakında taşınacak. Sadece peyzaj çalışması kaldı, o da inşallah 5-10 güne kadar tamamlanır. Hassa'da 16 köy evimiz yapıldı, 700 tanesinin ihalesi verildi ve en kısa sürede başlanacak. Bu evler insanların doğrultusunda yapılıyor. Gerçekten deprem bölgesinde öyle güzel şehirler, öyle güzel köyler ortaya çıkıyor ki muazzam. Buna itiraz edecek bir durum yok" dedi.
"ÇOK GÜZEL İŞÇİLİK YAPTILAR"
Depremzede Mustafa Koca, hak sahibinin belirlenmesiyle yeni yuvasına kavuştuğunu belirterek, "Depremin ardından evimizi teslim aldık. Evler; güzel, sağlam yapıldı. Çok güzel işçilik yaptılar, emeği geçen herkesin emeğine sağlık. Beğendim, hoşuma gitti. Çok güzel, iyi yaptılar ustalarımız" ifadelerini kullandı.
"KENDİM DE İNŞAATÇI OLDUĞUM İÇİN EVLERİN SAĞLAM OLDUĞUNU BİLİYORUM"
Sapanözü Mahalle Muhtarı Muhammed Hanifi Gazel, evlerin 1 hafta içerisinde vatandaşlara teslim olacağını belirterek, "Ufak tefek eksiklerimiz kaldı o da 3-5 güne inşallah tamamlayıp anahtarlarını teslim edeceğiz. Kuralar çekildi, hak sahipleri belli oldu. Birkaç eksik var onlar da giderilecek ondan sonra teslim edilecek. Evler çok güzel, ben inşaatın ilk aşamasından beri buradayım. Kendim de inşaatçı olduğum için evlerin sağlam olduğunu biliyorum" dedi.
"KADIN GÖZÜYLE BAKINCA DAHA FARKLI; EVLER GÜZEL, GENİŞLİK GÜZEL"
Evlerin kadınlar için de güzel planlandığını ifade eden Şeyma Gazel, "Yeni köy evleri çok güzel. Birebir içinde bulundum. Geldim gittim, çalışanlara yardımcı olduk. Eşim muhtar olduğu için sürekli buradaydım. Evler çok güzel. Kadın gözüyle bakınca daha farklı evler güzel, genişlik güzel. Bizim burası soğuk olduğu için kışın yalıtımlı olması çok iyi" şeklinde konuştu.
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