Deprem sonrası köyler de ayağa kalkıyor! Hatay’da depremzedeler yeni evlerine kavuşuyor





"KENDİM DE İNŞAATÇI OLDUĞUM İÇİN EVLERİN SAĞLAM OLDUĞUNU BİLİYORUM"

Sapanözü Mahalle Muhtarı Muhammed Hanifi Gazel, evlerin 1 hafta içerisinde vatandaşlara teslim olacağını belirterek, "Ufak tefek eksiklerimiz kaldı o da 3-5 güne inşallah tamamlayıp anahtarlarını teslim edeceğiz. Kuralar çekildi, hak sahipleri belli oldu. Birkaç eksik var onlar da giderilecek ondan sonra teslim edilecek. Evler çok güzel, ben inşaatın ilk aşamasından beri buradayım. Kendim de inşaatçı olduğum için evlerin sağlam olduğunu biliyorum" dedi.