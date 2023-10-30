Adliyede cehennemi yaşadı! Tuvalete kilitledi üstüne saldırdı
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan Recep Y. ismindeki kişi, aynı adliyede bankada çalışan Serap K.'yı tuvalete kilitleyerek cinsel saldırı girişiminde bulundu. Talihsiz kadını bir süredir sosyal medya üzerinden de rahatsız ettiği öğrenilen Recep Y. hakkında 21 yıl hapis istemiyle dava açıldı.
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde (BAM) temizlik personeli Recep Y.(28), platonik aşk beslediği adliyedeki bankada çalışan Serap K.'ya cehennemi yaşattı.
İddiaya göre Recep Y., mart ayından itibaren Serap K.'ya sosyal medyadan mesaj atarak sürekli taciz etti. Evli ve 2 çocuk annesi Serap K.'nın kendisini istemediğini söylemesine rağmen cinsel içerikli mesajlarının dozunu arttıran Recep Y. taciz mesajlarını sürdürdü. Serap K., adliyede Recep K.'ya denk gelmemek için bankadan dışarı çıkamaz oldu. Her gün işe korku ve panikle gitmeye başlayan kadın, 27 Nisan'da hayatının şokunu yaşadı.
TUVALETE KİLİTLEDİ
Adliyenin B Blok'unda tuvalete giden Serap K., kapı kilitleme sesi duydu. Arkasına baktığındaysa Recep Y.'yi gördü. Recep Y. bir anda kadına saldırarak kıyafetlerini çıkarmaya çalıştı. Serap K., yardım çığlıkları atarak tuvalet kabinine sığınmaya çalışsa da başaramadı. Recep Y., annesi yaşındaki kadından kendisini öpmesini istedi. Kaçmayı başaran Serap K., Recep Y'den şikayetçi oldu. Recep Y. suçlamaları reddetti. Ancak kâbusu yaşayan kadın dilekçesine, mesajların görüntülerini de ekledi. Savcılık, şüphelinin kadına yönelik tuvalette cinsel saldırı girişiminde bulunduğunu ancak saldırının teşebbüs aşamasında kaldığını vurguladı. Recep Y.'ye 21 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.
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