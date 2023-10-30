Avukattan meslektaşına 500 bin liralık şantaj! WhatsApp grubundan çıkarıldı gözü döndü



500 BİNLİK ŞANTAJ

Tehditlere rağmen gruba girmeye başaramayan Zehra Ö.'nün bir sonraki hamlesi şantaj yaparak para koparmak oldu. İddiaya göre Zehra Ö., Fatma T.'e iki gün içerisinde hesabına 500 bin lira atılmasını aksi halde "Kocanın beni taciz ettiğini söylerim" diyerek şantaj yaptı. Yaşadıkları karşısında şok olan avukat Fatma T., tehdit ve şantaja daha fazla dayanamayıp karakola gitti.