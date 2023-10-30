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Avukattan meslektaşına 500 bin liralık şantaj! WhatsApp grubundan çıkarıldı gözü döndü

YAŞAM Sabah
Giriş Tarihi: 30.10.2023
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Avukattan meslektaşına 500 bin liralık şantaj! WhatsApp grubundan çıkarıldı gözü döndü

Avukat Zehra Ö., avukatların oluşturduğu WhatsApp grubundan hakaret nedeniyle çıkarıldı. Gözü dönen Zehra Ö., kendini geri almayan grup yöneticisine şantaj yaptı.

İstanbul Barosu'na kayıtlı avukat Zehra Ö., WhatsApp'ta avukatların olduğu gruptan bir meslektaşına hakaret edince grup yöneticisi olan avukat Fatma T. tarafından gruptan çıkarıldı. Buna öfkelenen avukat Zehra Ö., grup yöneticisine tehdit ve hakaret dolu mesajlar gönderdi. Gruba yeniden girmek için gözünü karartan Zehra Ö., "Hesabıma 500 bin lira atmazsan kocanın beni taciz ettiğini söylerim" diyerek Fatma T.'ye şantaj yaptı.


İstanbul barosuna kayıtlı 47 yaşındaki avukat Zehra Ö., WhatsApp'ta sadece avukatların olduğu bir grubundaydı. Grup içerisinde bir meslektaşı Kemal A.'ya hakaret edince Zehra Ö., şikayet üzerine grup yöneticisi avukat Fatma T., tarafından çıkarıldı. Gruptan çıkarılmayı sindiremeyen avukat, gruba tekrardan girebilmek için akıl almaz bir yol izledi.


"HERKESİN ÖNÜNDE ÖZÜR DİLEYECEKSİNİZ"
Öfkeye kapılan Zehra Ö., kendisini gruptan çıkaran meslektaşı Fatma T.'e mesajlar atmaya başladı. İddiaya göre öfkeli avukat, küfür ve hakaret içerikli mesajlar sonrası hızını alamadı. Gruptan çıkarılarak rezil olduğunu söyleyerek "Beni tekrardan alıp herkesin önünde özür dileyeceksiniz. Ya da uğraşmak zorunda kalırsınız" diyerek tehditlerine devam etti.


500 BİNLİK ŞANTAJ
Tehditlere rağmen gruba girmeye başaramayan Zehra Ö.'nün bir sonraki hamlesi şantaj yaparak para koparmak oldu. İddiaya göre Zehra Ö., Fatma T.'e iki gün içerisinde hesabına 500 bin lira atılmasını aksi halde "Kocanın beni taciz ettiğini söylerim" diyerek şantaj yaptı. Yaşadıkları karşısında şok olan avukat Fatma T., tehdit ve şantaja daha fazla dayanamayıp karakola gitti.


ŞİKAYETÇİ OLDU
Avukat Fatma T., sadece gruptan çıkardığı için tanımadığı biri tarafından defalarca hakaret ve tehdide maruz kaldığını ileri sürdü. Bunlarla yetinmeyen Zehra Ö.'nün kendisini avukat eşi Caner T. ile alakalı asılsız iddialarda bulunarak şantajda bulunduğunu ve para göndermeyince sosyal medyadan iftira içerikli paylaşımlar yaptığını söyleyen Fatma T., şikayetçi oldu.


İFADESİ ALINAMADI
Şikâyet üzerine ifadesi alınma istenen şantajcı avukata ulaşılamadı. Avukat dosyada firari konumuna düştü. Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

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