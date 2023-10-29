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BUGÜN MARKETLER SAAT KAÇA KADAR AÇIK? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı marketler çalışıyor mu, kaçta açılıyor? BİM, A101, ŞOK...

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.10.2023
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BUGÜN MARKETLER SAAT KAÇA KADAR AÇIK? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı marketler çalışıyor mu, kaçta açılıyor? BİM, A101, ŞOK...

"Bugün marketler açılacak mı 2023?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, bu yıl tatilin hafta sonuna denk gelmesiyle coşkuyla kutlanacak. Özellikle BİM, A101 ve ŞOK gibi zincir marketlerden ihtiyaçlarını gidermek isteyenler çalışma saatlerini araştırıyor. İşte, BİM, A101, ŞOK, MİGROS çalışma saatleri...

"Bugün marketler açılacak mı 2023?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, bu yıl tatilin hafta sonuna denk gelmesiyle coşkuyla kutlanacak. Özellikle BİM, A101 ve ŞOK gibi zincir marketlerden ihtiyaçlarını gidermek isteyenler çalışma saatlerini araştırıyor. İşte, BİM, A101, ŞOK, MİGROS çalışma saatleri...

29 EKİM MARKETLER AÇIK MI KAPALI MI?

Marketler resmi tatillerde vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor. Buna göre, 29 Ekim Pazar günü BİM, A101 ve ŞOK zincir marketleri açık olacak.

2023 MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

A 101 market 28-29 Ekim günlerinde sabah saat 09.00'da açılacak ve akşam 21.00'da kapanacak.

ŞOK market 28-29 Ekim günlerinde sabah saat 09.00'da açılacak ve akşam 21.00'da kapanacak.

BİM market 28-29 Ekim günlerinde sabah saat 09.00'da açılacak ve akşam 21.00'da kapanacak.

BİM ÇALIŞMA SAATLERİ

BİM şubeleri hafta içi ve hafta sonu saat 09.00'da açılıyor ve akşam saat 21.00 itibariyle kapanış yapıyor.

A101 ÇALIŞMA SAATLERİ

A101 şubeleri hafta içi ve hafta sonu saat 09.00'da müşterilerine kapılarını açıyor ve akşam saat 21.00 itibariyle kapanıyor.

Resmi internet sayfasında yer alan açıklamada ''Hizmet gün ve saatleri; resmî tatil, dini tatil, idari izin, mücbir sebep, yasal düzenleme, mağazanın konumu ve bölgesi gibi sebeplerle değişkenlik gösterebilir.'' ifadeleri yer alıyor.

ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ

ŞOK Market hafta içi ve hafta sonu saat 09.00'da açılıyor ve akşam saat 21.00 itibarıyla kapanmaktadır.

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