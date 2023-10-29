BUGÜN MARKETLER SAAT KAÇA KADAR AÇIK? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı marketler çalışıyor mu, kaçta açılıyor? BİM, A101, ŞOK...

A101 ÇALIŞMA SAATLERİ

A101 şubeleri hafta içi ve hafta sonu saat 09.00'da müşterilerine kapılarını açıyor ve akşam saat 21.00 itibariyle kapanıyor.

Resmi internet sayfasında yer alan açıklamada ''Hizmet gün ve saatleri; resmî tatil, dini tatil, idari izin, mücbir sebep, yasal düzenleme, mağazanın konumu ve bölgesi gibi sebeplerle değişkenlik gösterebilir.'' ifadeleri yer alıyor.