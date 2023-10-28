Kocaeli'deki taksici cinayeti kamerada! "Kafana sıkacağım" diye tehdit etti 11 el kurşun sıktı
Kocaeli'de aracına müşteri gibi binen biri tarafından 11 el ateş ederek öldürülen taksicinin cinayetine ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde araca binen şahsın taksiciyi "Kafana sıkacağım" şeklinde tehdit ettiği görülürken, taksicinin silahı almak için hamle yaptığı sırada kurşunların hedefi olduğu ortaya çıktı.
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde müşteri gibi aracına binen kişi tarafından tabancayla 11 el ateş edilerek öldürülen taksici cinayetinin güvenlik kamera kaydı ortaya çıktı. "Telefona herhangi bir şeye bakarsan sıkacağım kafana" şeklinde tehdit edilen taksicinin, tabancayı almak için hamle yaptığı sırada kurşunların hedefi olduğu anlar görüntüde yer alıyor.
Olay, 14 Ekim günü 4 Temmuz Mahallesi 101. Cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, müşteri gibi 41 T 6018 plakalı taksiye binen ve tabancasını çıkartan Mustafa G. (43) ile sürücü Murat Karaca (45) arasında tartışma çıktı. Mustafa G., tabanca ile Murat Karaca'yı tehdit etti. Murat Karaca'nın tabancayı almak için hamle yaptığı sırada Mustafa G., defalarca ateş etti.
Yokuş aşağıya kayan taksi, pikap ile kamyonete çarparak durabildi. Murat Karaca olay yerinde hayatını kaybederken, kaçan Mustafa G., İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Cinayetin Murat Karaca'nın, Mustafa G.'nin bir yakınına tokat atığı iddia edilerek işlendiği öğrenildi.
"ADAMA KARISININ YANINDA NİYE TOKAT ATIYORSUN"
Cinayetten dakikalar önce, ikili arasındaki diyalog araç içi kamerasına yansıdı. Taksiye binen Mustafa G.'nin, "Cemal'e niye yanlış yaptın" dediği ve tabancasını çıkardığı, şaşıran Murat Karaca'nın "Cemal benim kardeşim, ben mi tokat attım" şeklinde cevap verdiği görüldü. Mustafa G.'nin, "Gidelim yanına bakalım kardeşin mi? Adam kardeşine tokat atar mı?" ithamı üzerine Murat Karaca'nın taksiyi durdurduğu kaydedildi. Mustafa G.'nin, "Devam et kafana sıktırma, yürümezsen kafana sıkacağım 3 dakikan var. Benim için fark etmez orası burası" ısrarı üzerine taksiyi hareket ettiren Murat Karaca, "Ben Niyazi amcanın ekmeğini yemiş adamım" ifadelerini kullandı. Mustafa G.'nin ise "Ekmeğini yediğin adamın oğluna niye tokat atıyorsun o zaman, ayıp değil mi sana abi dedik yola çıktık, adama karısının yanında niye tokat atıyorsun?" şeklinde konuştu.
"TELEFONA HERHANGİ BİR ŞEYE BAKARSAN SIKACAĞIM KAFANA"
Murat Karaca'nın, telefonu çaldığı bunun üzerine Mustafa G.'nin "Telefona herhangi bir şeye bakarsan sıkacağım kafana, bak yazık olur sana" dediği görüntüler yer aldı. Devamında, "Şuna bakayım, Cemal abi" diyen Murat Karaca'nın, Mustafa G. tarafından, "Ben sana söylüyorum yazık olur sana" diyerek tehdit edildiği kayıt altına alındı.
"Sen hayırdır ya biz sana abi diyoruz sen bizim kardeşimize, kime güveneceğiz biz" şeklinde konuşan Mustafa G.'ye, Murat Karaca, "Ben sana yanlış yapacak adam mıyım" şeklinde cevap verdi. Mustafa G.'nin, "Sen bana değil kardeşime yapıyorsun, atmadın mı tokat" ithamına Murat Karaca'nın, "Ben ona tokat atmadım" dedi. Kamera kayıtlarında, Mustafa G.'nin, "Yetim miyiz? Hayırdır olum biz sana yanlış mı yaptık kızına, karına bir şey mi yaptık, yürü sıkacağım" diye bağırdığı anlar yer aldı.
11 EL ATEŞ EDEREK ÖLDÜRDÜ, O ANLAR KAMERAYA YANSIDI
Araç içi kamerasına yansıyan görüntüde, Murat Karaca'nın arka koltukta ki Mustafa G.'nin elinden tabancayı hamle yaptığı esnada 11 el kurşunun hedefi olduğu anlar yer aldı. Kamera kaydının devamında, Mustafa G.'nin kaçtığı, çevredeki vatandaşın ise "Yakalayın onu silahı var polisi arayın, vurdu gitti" dediği anlar görüldü.
Öte yandan Mustafa G.'nin, 2 Haziran 2016 yılında Karamürsel Bey Mezarlığı yakındaki bir kahvehanede tartıştığı Müjdat Kocabaş'ı bıçaklayarak öldürdüğü ve şartlı tahliye ile cezaevinden çıktığı aktarılmıştı.
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