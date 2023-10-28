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İstanbul Kartal'da alkollü sürücü dehşeti! Duraklayan araçlara çarptı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.10.2023
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İstanbul Kartal’da alkollü sürücü dehşeti! Duraklayan araçlara çarptı

İstanbul Kartal'da alkollü bir sürücü aracının kontrolünü kaybederek otoyol kenarında duraklayan araçlara çarptı. Olayda 2 kişi yaralandı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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